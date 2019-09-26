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    HaberlerEkonomiMevduat garantisi 150 bin TL
    26.09.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Mevduat garantisi 150 bin TL

    Mevduata devlet garantisi 100 bin liradan 150 bin liraya çıkarıldı.

    Mevduat garantisi 150 bin TL

    Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 15 Şubat 2013’te sigortaya tabi mevduat ve katılım fonları için uygulanacak limiti 100 bin lira olarak belirlemişti. Yaklaşık 6.5 yıldır uygulanan 100 bin liralık limit, yönetmelik  değişikliği ile 150 bin liraya çıkarıldı.

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