Meyve ve sebzeye 263 milyon TL hibe

AB’nin aday ve potansiyel aday ülkelere yönelik IPARD Programı uyguladığını anımsatan Pakdemirli, bu kapsamda TKDK aracılığıyla kırsal kalkınma projelerine destek sağlandığını bildirdi.



İl bazında değerlendirildiğinde en çok yatırımın 130 milyon lirayla Isparta’ya yapıldığını ve buradaki projelere 54 milyon lira hibe verildiğini belirten Pakdemirli, söz konusu ilden sonra en çok yatırımın Mersin, Manisa, Denizli ve Karaman’a gerçekleştirildiğini ifade etti.