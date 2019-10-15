15.10.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet
Meyve ve sebzeye 263 milyon TL hibe
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel ülkelere destek amacıyla hazırlanan Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) Programı ile kırsal kalkınma projelerine destek sağlandığını belirterek, “IPARD kapsamında, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) aracılığıyla yatırım değeri 640 milyon lira olan 220 sebze ve meyve işleme ve paketleme projesine 263 milyon lira hibe verildi” dedi.
AB’nin aday ve potansiyel aday ülkelere yönelik IPARD Programı uyguladığını anımsatan Pakdemirli, bu kapsamda TKDK aracılığıyla kırsal kalkınma projelerine destek sağlandığını bildirdi.
İl bazında değerlendirildiğinde en çok yatırımın 130 milyon lirayla Isparta’ya yapıldığını ve buradaki projelere 54 milyon lira hibe verildiğini belirten Pakdemirli, söz konusu ilden sonra en çok yatırımın Mersin, Manisa, Denizli ve Karaman’a gerçekleştirildiğini ifade etti.
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