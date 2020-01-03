BİST113.684-1,94EURO6,670,20USD5,980,31ALTIN297,371,62
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Microsoft, ‘Superman’i küçücük cama hapsetti!
    ABONE OL
    03.01.2020 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Microsoft, ‘Superman’i küçücük cama hapsetti!

    ABD’li teknoloji devi Microsoft, bir bardak altlığı boyutundaki cama 1978’de çekilen Superman filmini başarıyla ‘saklayabildiğini’ duyurdu.

    Microsoft, ‘Superman’i küçücük cama hapsetti!

     

    Şirket bu işlem için son lazer teknolojisini ve yapay zekayı kullandı. Business Insider’ın haberine göre, lazerle cam yüzeyine işlenen ‘kazımalar’ daha sonra üzerine tutulan ışığın yapay zeka yardımıyla okunmasıyla filme dönüşebiliyor. Bu gelişme aslında bilgiyi daha uzun süre saklama yarışının meyvesi.

    Microsoft film veya mikroçiplerin kırılganlıkları yüzünde belirli koşullar altında saklanması gerektiğine işaret ederek kuartz camın ise şaşırtıcı ölçüde dayanaklı olduğunu vurguladı.

    Habere göre söz konusu cam kaynar suda, mikrodalga fırında, manyetik ortamda olsa ve hatta telle kazınsa bile üzerine işlenen bilgiye zarar gelmiyor.  

    Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | BUDO'nun tüm seferleri iptal edildi

    Son dakika | BUDO'nun tüm seferleri iptal edildi

    Çifte zam! Kıdem ve ihbar tazminatı...

    Çifte zam! Kıdem ve ihbar tazminatı...

    Orduda askerdi soyununca fenomen oldu!

    Orduda askerdi soyununca fenomen oldu!

    Cezayir'e doğru yola çıktılar

    Cezayir'e doğru yola çıktılar

    Sıradaki Haber