Microsoft, ‘Superman’i küçücük cama hapsetti!

Şirket bu işlem için son lazer teknolojisini ve yapay zekayı kullandı. Business Insider’ın haberine göre, lazerle cam yüzeyine işlenen ‘kazımalar’ daha sonra üzerine tutulan ışığın yapay zeka yardımıyla okunmasıyla filme dönüşebiliyor. Bu gelişme aslında bilgiyi daha uzun süre saklama yarışının meyvesi.

Microsoft film veya mikroçiplerin kırılganlıkları yüzünde belirli koşullar altında saklanması gerektiğine işaret ederek kuartz camın ise şaşırtıcı ölçüde dayanaklı olduğunu vurguladı.

Habere göre söz konusu cam kaynar suda, mikrodalga fırında, manyetik ortamda olsa ve hatta telle kazınsa bile üzerine işlenen bilgiye zarar gelmiyor.