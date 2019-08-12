Milli baz istasyonu yayılıyor

Balcı, yaptığı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının desteğiyle Savunma Sanayii Başkanlığı’ın koordinasyonunda, ASELSAN ana yükleniciliğinde, Netaş ile Argela’nın katkılarıyla geliştirilen, üretim, kurulum ve devreye alınma sürecinde 100’den fazla yerli şirket ve bu şirketlerdeki Türk mühendis ve teknisyenlerin gayret gösterdiği Türkiye’nin ilk milli baz istasyonu ULAK’ın ticari operatörlerin şebekelerinde de performansını ispat ettiğini belirtti.

Balcı, “Külliye’nin ardından BTK’nın da mobil iletişim altyapısının ULAK baz istasyonlarıyla karşılanmaya başlanması, Türkiye’nin üst yönetiminin dijital dönüşüm ve bu dönüşümü destekleyecek iletişim altyapılarında yerlileşme ve millileşme gayretlerine verdiği desteğin, bu konudaki yönlendirmesinin en somut örneğidir. Türkiye’nin yerli baz istasyonunun, BTK’da da devreye girmesi sisteme olan güvenin her geçen gün artığının göstergesidir” dedi.