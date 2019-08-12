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    HaberlerEkonomiMilli baz istasyonu yayılıyor
    12.08.2019 - 08:22| ANKARA Milliyet

    Milli baz istasyonu yayılıyor

    ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı, Türkiye’nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK’ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) da kurulduğunu ve kullanımına başlandığını bildirdi.

    Milli baz istasyonu yayılıyor

    Balcı, yaptığı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının desteğiyle Savunma Sanayii Başkanlığı’ın koordinasyonunda, ASELSAN ana yükleniciliğinde, Netaş ile Argela’nın katkılarıyla geliştirilen, üretim, kurulum ve devreye alınma sürecinde 100’den fazla yerli şirket ve bu şirketlerdeki Türk mühendis ve teknisyenlerin gayret gösterdiği Türkiye’nin ilk milli baz istasyonu ULAK’ın ticari operatörlerin şebekelerinde de performansını ispat ettiğini belirtti.

    Balcı, “Külliye’nin ardından BTK’nın da mobil iletişim altyapısının ULAK baz istasyonlarıyla karşılanmaya başlanması, Türkiye’nin üst yönetiminin dijital dönüşüm ve bu dönüşümü destekleyecek iletişim altyapılarında yerlileşme ve millileşme gayretlerine verdiği desteğin, bu konudaki yönlendirmesinin en somut örneğidir. Türkiye’nin yerli baz istasyonunun, BTK’da da devreye girmesi sisteme olan güvenin her geçen gün artığının göstergesidir” dedi.

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