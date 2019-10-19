19.10.2019 - 10:38 |
Milli Piyango 19 Ekim 2019 çekilişi saat kaçta yapılacak?
Milli Piyango çekilişi saat kaçta yapılacak? 19 Ekim 2019 tarihinde gerçekleşecek olan Milli Piyango çekilişinde amorti ve büyük ikramiye çekilişi canlı olarak yayınlanacak. Şanslı numaralar hangi bilete çıkacak merak konusu.
Milli Piyango İdaresi tarafından her ayın 9, 19 ve 29'unda çekilişi gerçekleşen Milli Piyango çekilişi bu akşam yapılacak. Peki, Milli Piyango'da çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak?
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA? 19 EKİM 2019
Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişi gerçekleştirilecek olan Milli Piyango oyununun büyük ikramiye ve amorti çekilişi saat 18.00'de canlı olarak yayınlanacak. Çekiliş sonuçları belli olduğunda haberimizde sıralı tam listeyi görebileceksiniz.
'Kedi Kasabası'nda kedilerin keyfine diyecek yokSamsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi içerisinde 20 dönümlük alan üzerine kurulu 'Kedi kasabası', sokak kedilerine yuva oluyor. Kedilere özel, klasik müzik dinletisi sunulan kasabada, bungalov evler, kedi köprüsü, tırmanma ve beslenme alanları bulunuyor. Kendileri için her detayın düşünüldüğü keyifli bir ortamda yaşam süren kasabadaki 420 kediden bazıları ise isteğe göre sahiplendiriliyor.