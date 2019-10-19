Milli Piyango 19 Ekim 2019 çekilişi saat kaçta yapılacak?

Milli Piyango İdaresi tarafından her ayın 9, 19 ve 29'unda çekilişi gerçekleşen Milli Piyango çekilişi bu akşam yapılacak. Peki, Milli Piyango'da çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak?

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA? 19 EKİM 2019

Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişi gerçekleştirilecek olan Milli Piyango oyununun büyük ikramiye ve amorti çekilişi saat 18.00'de canlı olarak yayınlanacak. Çekiliş sonuçları belli olduğunda haberimizde sıralı tam listeyi görebileceksiniz.