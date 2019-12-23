Milli Piyango bileti fiyatları | Milli Piyango yılbaşı çeyrek bilet, yarım bilet, tam bilet fiyatı ne kadar?

Milli Piyango yılbaşı bileti fiyatları ne kadar? 2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişine sayılı günler kala vatandaşlar bilet bayilerine akın etmeye devam ediyor. Geçen sene tam bilete çıkan büyük ikramiye bu yıl vatandaşları tam ve yarım bilete yönlendirdi. Peki Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, 31 Aralık 2019 yılbaşı özel çekilişinin, idarenin Kızılay binası çekiliş salonunda saat 15.00'te başlayacağı ifade edildi.

Açıklamada, "80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 20.00-21.00 saatlerinde yapılacak." bilgisi paylaşılarak, basın mensuplarının saat 15.00'ten itibaren çekilişe katılarak ses ve görüntü alabileceği kaydedildi.

Açıklamada, "Yılbaşı özel çekilişimiz, bütün çekilişlerimizde olduğu gibi halkımıza açık olarak, çekiliş heyeti ve noter gözetiminde gerçekleştirilecek olup, çekilişimize tüm halkımız davetlidir." ifadesi kullanıldı.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI

TAM BİLET NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi tam biletleri 80 TL'ye satılıyor.

YARIM BİLET NE KADAR?

Yılbaşı özel çekilişi yarım bilet fiyatı 40 TL.

ÇEYREK BİLET FİYATI NE KADAR

Bu sene Milli Piyango yılbaşı çekilişi çeyrek bilet fiyatı 20 TL.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI MİLLİYET.COM.TR'DE OLACAK - BİLET SORGULAMA NASIL YAPILACAK?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık 2019 akşamı gerçekleşecek. Milli Piyango'da şanslı bilet numaraları ve sıralı liste Milliyet.com.tr Milli Piyango yılbaşı özel sayfasından takip edilebilecek. Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları açıklandığında bilet sorgulama sayfası aktif hale gelecek. Bilet numaranızı giriş yaparak biletinize isabet eden tutarı görebileceksiniz.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI BU SAYFADA OLACAK

MİLLİ PİYANGO BİLETİNE ÇIKAN İKRAMİYE NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.