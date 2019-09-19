Milli Piyango çekilişi saat kaçta yapılacak? 19 Eylül 2019 sonuçları

Milli Piyango İdaresi tarafından her ayın 9, 19, 29'unda gerçekleştirilen Milli Piyango bu haftaki çekilişi için heyecan dorukta. Büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen vatandaşlar Milli Piyango bileti almak için bayilere akın ediyor. Peki çekiliş saat kaçta yapılacak?

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA? 19 EYLÜL 2019

Milli Piyango'nun büyük ikramiye ve amorti çekilişleri saat 18.00'den itibaren Milli Piyango resmi internet sayfasından canlı olarak izlenebilecek.

Sonuçlar belli olduğunda sorgulama sayfasına ve sıralı tam listeye haberimizden ulaşabileceksiniz.