19.09.2019 - 07:49 |
Milli Piyango çekilişi saat kaçta yapılacak? 19 Eylül 2019 sonuçları
Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Milli Piyango çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Büyük ikramiye ve amorti hangi numaralara isabet edecek merak konusu. Çekiliş saat kaçta yapılacak? İşte 19 Eylül 2019 Milli Piyango çekilişi saati...
Milli Piyango İdaresi tarafından her ayın 9, 19, 29'unda gerçekleştirilen Milli Piyango bu haftaki çekilişi için heyecan dorukta. Büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen vatandaşlar Milli Piyango bileti almak için bayilere akın ediyor. Peki çekiliş saat kaçta yapılacak?
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA? 19 EYLÜL 2019
Milli Piyango'nun büyük ikramiye ve amorti çekilişleri saat 18.00'den itibaren Milli Piyango resmi internet sayfasından canlı olarak izlenebilecek.
Sonuçlar belli olduğunda sorgulama sayfasına ve sıralı tam listeye haberimizden ulaşabileceksiniz.
Bakan Pakdemirli duyurdu: Ödemeler 20 Eylül saat 18.00'den itibaren başlayacakTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamasında, "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri 20 Eylül saat 18.00'den itibaren başlayacak. "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri kapsamında 123 bin 304 üreticiye 395,9 milyon TL ödeme yapılacak" dedi.