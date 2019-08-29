Milli Piyango oyunlarının düzenlenmesine ilişkin sözleşme imzalandı

Gelir paylaşımı esasına dayanan 10 yıl süreli sözleşmeye göre, Demirören Holding iştiraki olan Şans Dijital ve İnteraktif Hizmetler Teknoloji Yatırım AŞ’nin yüzde 51 ve İtalyan Sisal S.p.A’in yüzde 49 katılımıyla kurulan Sisal - Şans Ortak Girişimi, Milli Piyango’da elde edilen hasılatı 2020 yılı için en az 9 milyar 320 milyon TL’ye çıkarmayı taahhüt etti 2018’deki hasılat ise 3.4 milyar TL seviyesindeydi. Sisal – Şans Ortak Girişimi ayrıca her yıl hasılatı sözleşmede belirtilen oranlarda artırmakla da yükümlü olacak.

Yeni modelle Milli Piyango’nun cirosu sadece ilk yılda yaklaşık 3 katına çıkarken maliyetler de azalacak. Sisal - Şans Ortak Girişimi, operasyonları bayi komisyonları da dahil olmak üzere yüzde 9,5 komisyon oranıyla yürütecek. Yeni modelde bayilerin hem sayısı ilk iki yılda 10 bine çıkacak, hem de gelirleri artacak. Sisal - Şans Ortak Girişim Grubu’nun sözleşmeye göre en geç 9 ay içerisinde devralacağı operasyon Milli Piyango, Hemen Kazan ve Sayısal oyunlarını kapsıyor.

ÖZELLEŞTİRME DEĞİL, HASILAT PAYLAŞIMI

Milli Piyango lisansı 2017’de 49 yıllığına Türkiye Varlık Fonu’na devredilmişti. Yapılan çalışmalar sonucunda Milli Piyango’nun özelleştirilmesi yerine, hasılat paylaşımı modeliyle hizmet alınmasının kamuya en yüksek faydayı sağlayacağı sonucuna varıldı. Bu modelle Milli Piyango lisansı Türkiye Varlık Fonu’nda kalmaya devam edecek ve 10 yıllık sözleşme süresi sonunda kamuya en yüksek fayda sağlayacak şekilde model tekrar değerlendirilecek.

Bu doğrultuda Şubat ayından itibaren Türkiye’de bu sektörde faaliyet gösteren şirketlerin yanı sıra ABD, Çekya, Çin, İngiltere, İtalya, Lübnan, Malezya ve Yunanistan’dan dünyanın önde gelen operatörleri ile görüşmeler yapıldı. 22 Haziran’da başlayıp 9 Ağustos’ta biten teklif toplama sürecinde Sisal - Şans Ortak Girişim Grubu, Doğan - Intralot Ortak Girişim Grubu, SAZKA Group a.s. ve IGT Austria GmbH firmalarından toplam 11 teklif alınmıştı.

Değerlendirme sürecinde net bugünkü değer, asgari hasılat taahhüdü ve bu hasılat üzerinden işletmecinin alacağı asgari komisyon oranının yanı sıra katılımcıların şans oyunları alanındaki deneyimi, finansal ve teknik yeterlilik kriterleri de dikkate alındı. Yabancı ortağın asgari yüzde 49 paya sahip olmasının yanı sıra asgari 1 milyar dolarlık konsolide oyun cirosu ve en az bin terminal işletiyor olması teknik şartlar arasındaydı.

Kamuya azami fayda sağlanmasının gözetildiği teklif alma sürecinin sonunda yüksek hasılat ve düşük komisyon kriterlerinde en iyi teklifi veren Sisal - Şans Ortak Girişimi’nin taahhüt ettiği 10 yıllık hasılattan kamuya kalacak olan meblağın net bugünkü değeri en az 28 milyar 119 milyon TL olarak hesaplandı. Süreçteki en düşük teklif 18.1 milyar TL net bugünkü değer üzerinden gerçekleşmişti dolayısıyla rekabetçi teklif süreci ile kamuya ek 10 milyar TL kazanç sağlandı.

Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Zafer Sönmez konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Milli Piyango ülkemiz için çok önemli bir değer. Eylül 2018’de göreve geldiğimizde kamuya enhızlı fayda sağlayacak varlığımızın Milli Piyango lisansı olduğuna karar vererek bu yöndeki çalışmalarımıza öncelik verdik. Maliyetleri azaltıp ciroyu artırırken şans oyunlarımızı dünya standartlarına getirecek bir modeli hayata geçiriyoruz. Türkiye’ye değer katma misyonumuz doğrultusunda başarıyla tamamladığımız sürecin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.