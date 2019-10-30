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    HaberlerEkonomiMilli Piyango sonuçları 29 Ekim 2019 | Milli Piyango bilet sorgulama
    30.10.2019 - 07:22 |

    Milli Piyango sonuçları 29 Ekim 2019 | Milli Piyango bilet sorgulama

    Milli Piyango 29 Ekim 2019 çekilişinin sonuçları belli oldu. 29 Ekim özel çekilişinde büyük ikramiye hangi bilete çıktı? İşte Milli Piyango sonuçları, bilet sorgulama ekranı ve sıralı tam liste...

    Milli Piyango sonuçları 29 Ekim 2019 | Milli Piyango bilet sorgulama

    Milli Piyango İdaresi tarafından her ayın 9, 19, 29'unda gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişinde kazanan bilet ve numaralar belli oldu. Amorti rakamları 2 ve 6 olurken 5 milyon kazanan numara ise 401366 oldu. İşte 29 Ekim Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ve sıralı tam liste.

    MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA

    Milli Piyango sonuçları 29 Ekim 2019 | Milli Piyango bilet sorgulama

    MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SIRALI LİSTE

    Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SİSTEM ANKARA SATILMAYAN BİLET- , SİSTEM ANKARA SATILMAYAN BİLET- , İSTANBUL-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ

    5000000 TL ikramiye kazanan numaralar
    401366

    100000 TL ikramiye kazanan numaralar
    028881

    50000 TL ikramiye kazanan numaralar
    392681

    10000 TL ikramiye kazanan numaralar
    020819 036550 047015 076557 081815 082690
    117214 129613 134999 146475 147693 154012
    172263 183381 214474 266815 278856 289680
    294668 297311 329109 347487 360756 406168
    434385 435281 440940 458995 499874 500661
    508891 515223 531143 543186 546011 552366
    555355 560144 598237 607156 618604 620761
    621861 629080 633847 634092 646067 677064
    698463 698490

    Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar
    00916 01383 01396 01678 02981 03453
    04781 05184 05671 06049 06668 06709
    07348 08584 09145 10270 10763 12191
    12752 12779 13310 13598 13775 14290
    15884 18520 19336 20930 21896 22047
    24933 25102 25224 31200 31592 34547
    34595 34881 35344 36262 36280 36348
    36739 37680 39164 39423 41910 42186
    42485 44449 45193 47533 47772 50660
    54788 54874 55760 56056 57474 58262
    58316 59384 59622 63814 67419 67582
    67731 68499 68548 68678 68770 69337
    70716 71750 73398 73627 73700 73730
    76134 76725 77022 77971 78907 79169
    79615 80397 82195 82530 83954 86480
    88288 91073 92304 92763 92924 93005
    93028 94062 96391 99319

    Son 4 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar
    0105 0208 0837 1780 1982 2019
    2099 2434 2968 2984 3078 3148
    4276 5050 5291 5447 5524 5879
    6213 6749 7021 7455 7613 7664
    8620 8687 8784 9302 9691 9774

    Son 3 rakamına göre 120 TL ikramiye kazanan numaralar
    010 040 047 107 209 230
    273 512 588 714 817 958

    Son 2 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar
    12 15 38 40 66 90
    99

    Son 1 rakamına göre 40 TL ikramiye kazanan numaralar
    2 6

    5000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
    001366 101366 201366 301366 400366 401066
    401166 401266 401306 401316 401326 401336
    401346 401356 401360 401361 401362 401363
    401364 401365 401367 401368 401369 401376
    401386 401396 401466 401566 401666 401766
    401866 401966 402366 403366 404366 405366
    406366 407366 408366 409366 411366 421366
    431366 441366 451366 461366 471366 481366
    491366 501366 601366

    Misafirliğine gitti, kendini öldürdüArnavutköy'de arkadaşında misafir olarak kalan 37 yaşındaki Mahmut Biliş'in, evde yalnız olduğu sırada kafasına dayadığı silahı ateşleyerek intihar ettiği iddia edildi. Komşuları, silah sesini duyarak polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Biliş'in hayatını kaybettiğini tespit etti. �
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