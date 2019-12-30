Milli Piyango’da yılbaşı provası

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Ankara Kızılay’daki binasında gerçekleştirilen testte, 31 Aralık’ta kullanılacak topların ağırlıkları noter huzurunda ölçüldü. Kürelerin sağlıklı çalışıp çalışmadıkları tek tek kontrol edildi. Deneme çekilişinde de herhangi bir aksaklık yaşanmadığı belirtildi.

Güven ortamı

Milli Piyango İdaresi İkramiye Kontrol ve Çekilişler Dairesi Başkanı da olan Milli Piyango Çekiliş Heyeti Başkanı Ayşe Bulduk, yılbaşı öncesi test çekilişlerini bu yıl ilk defa basın önünde yaptıklarını söyledi. Yıllardır aynı güven ortamında çekilişlerin gerçekleştirildiğini belirten Bulduk, şunları söyledi: “Türkiye’nin en güvenilir kurumları arasında olan Milli Piyango İdaresi ve çekilişler hakkında son dönemde ortaya çıkan spekülasyonları ve akıllardaki soru işaretlerini gidermek amacıyla test çekilişimizi, küre ve toplarımızın denetimlerini basın mensupları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Bu testin amacı, kürelerde çekiliş öncesi olabilecek aksaklıkların, bütün mekanizmaların ve top ağırlıklarının kontrolünün sorunsuz tamamlanmasını sağlamaktır. Bu kontroller her Milli Piyango çekilişi öncesinde ve rutin zaman dilimlerinde

devamlı olarak yapılıyor.”

Büyük çekiliş

Bulduk, yılbaşı özel çekilişinin 31 Aralık Salı günü saat 15.00’te başlayacağı bilgisini vererek, “Büyük ikramiye çekilişimiz ise saat 20.30’da gerçekleştirilecek” diye konuştu. Bulduk, büyük ikramiye, satılan bir bilete isabet edinceye kadar çekilişin devam edeceğini vurguladı. Büyük ikramiyenin 80 milyon lira olduğu yılbaşı özel çekilişinde toplam 436 milyon 540 bin lira ikramiye dağıtılacak.