MilliPiyango (.gov.tr) bilet sorgulama 🥇🥇🥇 2020 Milli Piyango İdaresi (MPİ) yılbaşı çekilişi sonuçları (80 milyon TL kazanan numara belli oldu!)

Milli Piyango çekiliş sonuçları bilet sorgulaması nasıl yapılır? 2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişinin gerçekleşmesinin ardından milyonlarca vatandaş Milli Piyango İdaresi (MPİ) üzerinden yılbaşı çekiliş sonuçlarını sorgulamak istiyor. Milli Piyango bilet sorgulama sayfasında yılbaşı bileti nasıl sorgulanır? Milli Piyango biletine isabet eden ikramiye nereden temin edilir? Milli Piyango biletine çıkan ikramiye zaman aşımına uğrarsa ne olur? İşte Milli Piyango.gov.tr çeyrek, yarım, tam bilet sorgulama ve yılbaşı çekilişi sonuçları ekranı.

Milli Piyango İdaresinin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, “1358490” numaralı çeyrek bilete isabet etti.

Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı.

Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişinde 8 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 8 milyon liralık ikramiye “9976216” numaralı bilete isabet etti.

Çekilişte amorti rakamları “4” ve “8” olarak belirlendi.

MİLLİ PİYANGO BİLETİNE ÇIKAN İKRAMİYE BAYİLERDEN ALINIR MI?

Milli Piyango biletinin son beş rakamına kadar çıkan ikramiye MPİ bayilerinden temin edilebiliyor. Büyük ikramiyeler ise Genel Müdürlük tarafından ödeniyor.

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ ALINMAZSA NE OLUR?

Milli Piyango biletine çıkan ikramiye 1 yıl içinde alınmazsa zamanaşımından dolayı ödeme yapılmaz.

YIRTILAN MİLLİ PİYANGO BİLETİNİN İKRAMİYESİ ALINIR MI?

Milli Piyango bileti yırtılmış ya da kopmuşsa bilete isabet eden ikramiyenin ödenip ödenmeyeceği Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak inceleme sonucunda belirlenir.