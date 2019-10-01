Milyarlık Nevbahar’la ‘gayrimenkul’e girdi

İstanbul Havalimanı, TANAP Boru Hattı, Türkiye’nin ilk yerli entegre güneş paneli üretimi, Kıbrıs Su Temini Projesi gibi mega projelerde imzası bulunan Kalyon Holding, ilk gayrimenkul projesi için Üsküdar’ı seçti. 1.2 milyar yatırım değerine sahip ‘Nevbahar Üsküdar’ projesinin kaba inşaatı tamamlanırken, 1 yıl sonra teslim edilmesi planlanıyor.



Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, altyapı ve üst yapı inşaatından elde ettikleri deneyimi gayrimenkul sektörüne taşıdıklarını belirtirken, şu anda projenin yüzde 20’sinin satıldığı bilgisini paylaştı.



Proje arazisini Üsküdar Belediyesi’nin ihaleye çıkardığını anlatan Kalyoncu, 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra yapılan ihaleye en iyi teklifi veren şirket olduklarını söyledi.



Kalyoncu, “Öncesinde bu bölgeyle ilgilenen çok firma varken ihaleye 2 şirket girdi. Hasılatın yüzde 55’i bizim, yüzde 45’i belediyenin olacak” dedi.



‘1 yıl sonra öde’



Projede büyüklükleri 105 ila 665 metrekare arasında değişen 2+1’den 5+2’ye farklı tipte toplam 169 konut yer alırken, tanıtım dönemine özel daire fiyatları 1.2 milyon liradan başlıyor.



Metrekare fiyatları 12 bin 500 liradan başlayan projede, yüzde 25 peşinat ödemesi yapanlar, kalan taksitlerini projenin teslim edileceği 1 yıl sonra ödemeye başlayabilecek.



7 ve 9 katlı 4 blokta 169 daireye yer verilen projede 138 mağazalık bir çarşı ve 5 bin metrekarelik ofis alanı da bulunuyor. AVM kısmında kiralama oranının ise yüzde 70 seviyesine geldiği belirtildi.



Projede, Nevçarşı bünyesinde kamuya açık bir halk kütüphanesi ve sanat galerisi yer alacak. Mehmet Kalyoncu, projenin önemli donatılarından birinin de Türkiye’nin ilk özel çocuk kütüphanesi olduğunu anlattı.



Yeni projeler yolda



1 Ağustos’ta kamu bankaları öncülüğünde başlatılan ve pek çok özel bankanın da sağladığı indirimlerle konut kredisi faiz oranlarının sektöre önemli bir hareket getirdiği değerlendirmesini yapan Mehmet Kalyoncu, satış ofislerindeki hareketliliğin 2 kat arttığını, bekleyen alımların harekete geçtiğini ifade etti.

Sektörün geleceğine güvendiklerini ve yeni konut projeleri de inşa edeceklerini belirten Kalyoncu yeni yatırımların İstanbul Havalimanı yakınında ve Beykoz’da olacağını dile getirdi.

Dönüşümün adı Gayrimenkul 2.0



Mehmet Kalyoncu, gayrimenkul sektörünün dönüşüm geçirdiğini ve bu döneme ‘Gayrimenkul 2.0’ denilebileceğini kaydederken, şehirle bağlantısı zayıf, aile hayatından uzak, tasarım sürecine gereken değeri vermeyen projeler döneminin geride kaldığını söyledi.



Müşteri beklentilerinin doğru analiz edilmesi gerektiğini belirten Kalyoncu, finansal gücü yüksek, kaliteden ödün vermeyen, insan ve aile hayatına dokunan şirket ve projelerin öne çıktığı bir dönemin başladığını, ‘nasıl olsa satar’ diye geliştirilen projeler döneminin ise geride kaldığını vurguladı.