Milyonlarca çalışanın gözü bu toplantıda! Hak-İş'ten asgari ücretle ilgili yeni açıklama

Balıkesirin Havran ilçesine bağlı kırsal Kocaseyit mahallesine, Hak-İş ve Hizmet-İş tarafından yaptırılan Kocaseyit İlkokulu'nun açılış törenine Hak-İş Konfesderasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan da katıldı. Tören sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arslan, yarın toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile ilgili şu bilgileri verdi:

Asgari Ücret Tespit Komisyonu mevzuatımıza göre işçi kesimini en büyük Konfederasyon temsil ediyor. Bu sene Türk-İş Genel Başkanının talebi üzerine, Asgari Ücret Tespit Komisyonunda Türk-İş'i temsil eden heyet, geçtiğimiz gün Hak-İşi ziyaret etti. Kendileriyle bir görüşmemiz oldu. Türk-İş'in rakamları, bizim rakamlarımız ve DİSKin belirleyeceği rakamlar konusunda ortak bir rakam belirleyebilirsek, önümüzdeki günlerde bunu açıklayacağız. Henüz şu anda görüşmelerin ilk aşamasındayız. Türk-İşi'n belirleyeceği, bizim de üzerinde mutabık kalacağımız bir rakamı tespit edersek, bunun arkasında durup ve destek vereceğiz. Hak-İş olarak Türk-İş'ten gelen böyle bir adımın karşısında bizim bir rakam belirlememiz gerçekten bu ortak çalışmaya zarar verir diye düşünüyoruz. Yoksa Hak-İşin çalışmaları tamam. Raporlarımız tamam. Asgari ücretle ilgili ne beklediğimiz, ne istediğimiz bunun gerekçeleri ile beraber geniş bir raporumuz var. Ancak bu raporu, Turk-İş ile birlikte çalışma kararı çıkınca, kamuoyu ile paylaşmayı şimdilik düşünmüyoruz. Ama önümüzdeki günlerde gelişmelere göre değerlendireceğiz.