BİST107.6150,77EURO6,380,21USD5,740,01ALTIN272,55-0,09
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Milyonlarca emekli ve memur bunu bekliyor!
    ABONE OL
    04.12.2019 - 09:25 |

    Son dakika: Milyonlarca emekli ve memur bunu bekliyor!

    Kasım enflasyonunun açıklanmasıyla emekliyi ve memuru ilgilendiren oranlar da netleşmeye başladı. 5 aylık enflasyon yüzde 5.71 olurken Aralık rakamı bunun üzerine eklenecek…

    Son dakika: Milyonlarca emekli ve memur bunu bekliyor!

    Yaklaşık 15.3 milyon emekli ve memuru ilgilendiren enflasyon verileri netleşmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım ayı enflasyonunu açıkladı emeklilerin ve memurların 5 aylık zamları da ortaya çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) Kasım'da aylık bazda yüzde 0.38 yükseldiğini açıkladı. Temmuz-Kasım enflasyonu böylece yüzde 5.71 çıktı.

    NELER DEĞİŞTİ

    SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammını bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon belirleyecek. Maaşlara 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise toplu sözleşme gereğince yüzde 4 artış ve ayrıca bu yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5'i aşarsa aşan kısım fark solarak ödenecek. Şimdi dün açıklanan enflasyon verilerinden yola çıkarak emeklilerin ve memurların bu gelişmeye göre zam oranlarına detaylı olarak bakalım.

    SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİ: SSK ve Bağ-Kur emeklilerin zam oranı 6 aylık enflasyon kadar oluyor. Dün açıklanan veriyle birlikte bu gruptaki emeklilerimizin 5 aylık zamları netleşmiş oldu. Yani 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 5.71 oldu. Bu rakamın üzerine Aralık enflasyon eklenecek. Aralık enflasyonu sıfır çıksa bile emekliler için 5.71'lik oran kesinleşmiş oldu.

    MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ: Kamuda çalışan yaklaşık 3 milyon memur ile 2 milyon memur emeklisi için ise enflasyon oranı fark anlamı taşıyor. Memurlar ve Memur emeklileri toplu sözleşmeyle belirlenen yüzde 4 oranındaki zamlarını Ocak'ta alacaklar. Ancak eğer 6 aylık enflasyon yüzde 5'i aşarsa aşan kısımda ek olarak verilecek. 5 aylık enflasyona baktığımızda bile fark alacakları kesinleşmiş oldu. Buna Aralık enflasyonu eklendiğinde fark daha da artabilecek. Son gelen veriye göre memurların ve emekli memurların 5 aylık zamları yüzde 4.71'e ulaştı.

    OCAK'TA NE OLACAK?

    Enflasyon tahminleri de zam oranlarına ilişkin ipuçları veriyor. 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon Yeni Ekonomi Programı'ndaki ve Merkez Bankası'nın yüzde 12'lik TÜFE tahminine göre yüzde 6.65 olacak. Bu tahmine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6.65 artıştan yararlanacak, memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 1.65 enflasyon farkıyla yüzde 5.65'e ulaşacak.

    Sabah

    Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ceren Özdemir'in katili yakalndı mı? Ceren'in katili kim?

    Ceren Özdemir'in katili yakalndı mı? Ceren'in katili kim?

    Ceren Özdemir'in katil zanlısı kamerada

    Ceren Özdemir'in katil zanlısı kamerada

    Saklandığı evden ağlayarak çıktı!

    Saklandığı evden ağlayarak çıktı!

    Bugün Şans Topu çekiliş saati - Şans Topu çekiliş sonuçları sayfası

    Bugün Şans Topu çekiliş saati - Şans Topu çekiliş sonuçları sayfası

    Sıradaki Haber