Milyonların beklediği gün geldi! ‘En az 2578 TL olsun’

Türk-İş, asgari ücret için 2 bin 578 lira olarak hesapladığı yaşam maliyetinden aşağı bir ücreti kabul etmeyeceği mesajını verdi.

7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin ilki bugün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un başkanlığında düzenlenecek.

Toplantıda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.

‘En az 2578 TL olsun’

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, “Yaşam maliyeti 2 bin 578 lira. Asgari ücret teklifinde yaşam maliyetinin altında hiçbir şeyi konuşmayız” demişti.

Türk-İş, asgari ücret konusundaki nihai taleplerini Hak-İş ve DİSK yetkilileri ile görüştükten sonra belirleyecek. TİSK ise asgari ücret artışında işçiler kadar işverenin de düşünülmesi gerektiğini belirterek, işverenlere sağlanan asgari ücret teşvikinin devamını istiyor.

Asgari ücreti, yasa gereği 5’er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda gerçekleştirilen ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine bakanlıkta yapacak.

Şu anda 2 bin 20 TL

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruş. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.