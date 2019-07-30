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    HaberlerEkonomiMısır'da yoksulluk oranı yüzde 32,5'e çıktı
    30.07.2019 - 03:01| AA

    Mısır'da yoksulluk oranı yüzde 32,5'e çıktı

    Mısır'da Kamu Seferberliği ve İstatistikleri Merkezi Ajansı (CAPMAS), ülkedeki yoksulluk oranının 2018'de yüzde 32,5'e yükseldiğini açıkladı.

    Mısır'da yoksulluk oranı yüzde 32,5'e çıktı

     

    CAPMAS Başkanı Hayret Berekat, başkent Kahire'de düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki yoksulluk oranlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

    Ülkedeki yoksulluk düzeyinin 2015'te yüzde 27,8'den 2018'de yüzde 32,5'e yükseldiğini söyleyen Berekat, kişi başı aylık harcamaların da 2015'te 482 cüneyh (29.1 dolar) iken 2017-2018 döneminde 735 cüneyhe (44.4 dolar) çıktığını aktardı.

    Mısır yönetimi, 2016'da IMF ile vardığı anlaşma gereğince yakıt ve elektrik sübvansiyonlarında kesintiye gidilmesi gibi tasarruf yöntemlerine başvurmuştu.

    Son bir ayda 5. kez intihara kalkıştıDiyarbakır'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve bir ay içerisinde 5’inci kez tarihi surlara çıkarak intihar girişiminde bulunan intahara kalkışan Z.D. adlı genç kız polis ekipleri tarafından ikna edildi.
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