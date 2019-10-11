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    HaberlerEkonomiMMA TÜRKİYE 10. yılını IMPACT Konferansı ve SMARTIES GALA Gecesi ile kutluyor
    11.10.2019 - 14:30 |

    MMA TÜRKİYE 10. yılını IMPACT Konferansı ve SMARTIES GALA Gecesi ile kutluyor

    Shape the Future sloganı ile düzenlenen MMA IMPACT İstanbul’da, mobil dönüşümün biçimlendirdiği gelecek konuşulacak.

    MMA TÜRKİYE 10. yılını IMPACT Konferansı ve SMARTIES GALA Gecesi ile kutluyor

    Ülkemizden ve dünyadan fikir önderleri, konuşmalar, ilham verici örnekler ve yeni fikirlerle, Mobil Dönüşüm, Yapay Zeka, Büyük Veri, Otomasyon, Programatik Reklamcılık, Yeni Nesil Yayıncılık, Nesnelerin İnterneti, Tasarım, Konum Tabanlı Teknolojiler, Mobil Video, Influencer Pazarlaması gibi konuları ve bunların geleceğini ele alacak. Mobil pazarlamanın en prestijli uluslararası ödül programı olarak kabul gören Smarties’in Türkiye ve EMEA Bölgesi Gala Gecesi ve Ödül Töreni de etkinliğin akşamında gerçekleşecek.

    50 ülkede, 800 üye ile faaliyet gösteren ve mobil dönüşümün en önemli küresel öncüleri arasında gösterilen MMA’in (Mobil Pazarlama Birliği / Mobile Marketing Association) Türkiye oluşumu, bizi bekleyen geleceğe bir kez daha bir pencere açıyor. MMA Türkiye’nin bu yıl altıncısını düzenlediği MMA IMPACT İstanbul, mobil teknolojilerin ve mobil pazarlamanın, ekonomi, iletişim ve hayat için biçimlendirdiği geleceği, fikir önderi konuşmacılardan dinleme fırsatı sunuyor.

    MMA IMPACT İstanbul 2019, 14 Ekim 2019 tarihinde The Ritz-Carlon İstanbul’da, markalar, ajanslar, networkler, teknoloji sağlayıcılar ve sosyal platformlar da dahil olmak üzere mobil sektörü oluşturan tüm oyuncuların katılımıyla, tek günlük bir etkinlik olarak gerçekleşecek. Etkinlikte, mobil pazarlama ve mobil teknolojiler hakkında sektöre yön veren güncel bilgiler, trendler, araştırmalar ve öngörüler paylaşılacak.

    Etkinliğin açılış konuşmasını küresel mobil mazarlama ekosisteminin öncü isimlerinden Asma Shabab yapacak. Asma Shabab uygulamaların önemini ve dijital dünyada iş yapış şeklini değiştiren dönüşümün püf noktalarını global perspektiften aktaracak.

    MAKİNE ÖĞRENİMİ ÇAĞINDA PAZARLAMA

    Mobil pazarlamanın geleceğinin, iş hayatının geleceğini tanımlayacağını vurgulayan “Shape The Future” ana teması altında düzenlenen MMA IMPACT Istanbul 2019’de mobilin, finans, sadakat programları, alışveriş, oyun, tüketim alanlarında ve yaşam tarzına yönelik dönüştürücü rolü anlatılacak. Etkinlikte, Mobil Dönüşüm, Yapay Zeka, Büyük Veri, Otomasyon, Programatik Reklamcılık, Yeni Nesil Yayıncılık, Nesnelerin İnterneti, Tasarım, Konum Tabanlı Teknolojiler, Mobil Video, Influencer Pazarlaması gibi gündemdeki konular ve yeni teknolojiler tartışılırken sektörel öngörüler paylaşılacak.

    MMA IMPACT İstanbul 2019’de konuşmacılar arasında yer alan bazı isimler şöyle:

    Ahmet Pura Reklamverenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
    Asma Shabab IBM iX Dijital Deneyim Danışmanı
    Benay Bakışkan Arçelik Pazarlama Tedarik Zinciri Dönüşüm Direktörü
    Burcu Civelek Yüce Akbank Genel Müdür Yardımcısı, Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri
    Chris Babayode MMA EMEA Bölge Direktörü
    Daniel Rieber The Mindful Company Kurucu Ortak
    David Llewellyn Apsflyer EMEA Pazarlama Direktörü
    Didem Dinçer Başer Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı
    Ender Özcan Adjust MENA & Türkiye Satış Direktörü
    Emre Alaman HP Türkiye Yönetici Direktörü
    Erdem Tolon Kantar Medya Genel Müdür Yardımcısı
    Esra Süzme Vodafone Türkiye Marka ve Strateji Direktörü
    Fırat Ertem Mr Lama Kurucu Ortak
    Hazer Amani Şef
    Hilmi Aydın Google Türkiye Genel Müdür Yardımcısı
    Levent Erden Next Akademi Başkanı
    Stephanie Pilon Adjust Genel Müdür Yardımcısı
    Tal Garih Alarka Holding Stratejik Planlama Müdürü
    Volkan Biçer AdColony EMEA LATAM Genel Müdürü
    Yakup Doğan Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı, Alternatif Dağıtım Kanalları
    Yalçın Sezen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı
    Zehra Öney Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Başkanı

    Kalabalığı görüp geldi, otomobilini ırmakta buldu!Bartın’da, bir restoranda çalışan garson Sedat Bayrak’ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü. Kalabalığı görerek olay yerine gelen Bayrak, otomobilini ırmakta görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
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