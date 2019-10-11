MMA TÜRKİYE 10. yılını IMPACT Konferansı ve SMARTIES GALA Gecesi ile kutluyor

Ülkemizden ve dünyadan fikir önderleri, konuşmalar, ilham verici örnekler ve yeni fikirlerle, Mobil Dönüşüm, Yapay Zeka, Büyük Veri, Otomasyon, Programatik Reklamcılık, Yeni Nesil Yayıncılık, Nesnelerin İnterneti, Tasarım, Konum Tabanlı Teknolojiler, Mobil Video, Influencer Pazarlaması gibi konuları ve bunların geleceğini ele alacak. Mobil pazarlamanın en prestijli uluslararası ödül programı olarak kabul gören Smarties’in Türkiye ve EMEA Bölgesi Gala Gecesi ve Ödül Töreni de etkinliğin akşamında gerçekleşecek.

50 ülkede, 800 üye ile faaliyet gösteren ve mobil dönüşümün en önemli küresel öncüleri arasında gösterilen MMA’in (Mobil Pazarlama Birliği / Mobile Marketing Association) Türkiye oluşumu, bizi bekleyen geleceğe bir kez daha bir pencere açıyor. MMA Türkiye’nin bu yıl altıncısını düzenlediği MMA IMPACT İstanbul, mobil teknolojilerin ve mobil pazarlamanın, ekonomi, iletişim ve hayat için biçimlendirdiği geleceği, fikir önderi konuşmacılardan dinleme fırsatı sunuyor.

MMA IMPACT İstanbul 2019, 14 Ekim 2019 tarihinde The Ritz-Carlon İstanbul’da, markalar, ajanslar, networkler, teknoloji sağlayıcılar ve sosyal platformlar da dahil olmak üzere mobil sektörü oluşturan tüm oyuncuların katılımıyla, tek günlük bir etkinlik olarak gerçekleşecek. Etkinlikte, mobil pazarlama ve mobil teknolojiler hakkında sektöre yön veren güncel bilgiler, trendler, araştırmalar ve öngörüler paylaşılacak.

Etkinliğin açılış konuşmasını küresel mobil mazarlama ekosisteminin öncü isimlerinden Asma Shabab yapacak. Asma Shabab uygulamaların önemini ve dijital dünyada iş yapış şeklini değiştiren dönüşümün püf noktalarını global perspektiften aktaracak.

MAKİNE ÖĞRENİMİ ÇAĞINDA PAZARLAMA

Mobil pazarlamanın geleceğinin, iş hayatının geleceğini tanımlayacağını vurgulayan “Shape The Future” ana teması altında düzenlenen MMA IMPACT Istanbul 2019’de mobilin, finans, sadakat programları, alışveriş, oyun, tüketim alanlarında ve yaşam tarzına yönelik dönüştürücü rolü anlatılacak. Etkinlikte, Mobil Dönüşüm, Yapay Zeka, Büyük Veri, Otomasyon, Programatik Reklamcılık, Yeni Nesil Yayıncılık, Nesnelerin İnterneti, Tasarım, Konum Tabanlı Teknolojiler, Mobil Video, Influencer Pazarlaması gibi gündemdeki konular ve yeni teknolojiler tartışılırken sektörel öngörüler paylaşılacak.

MMA IMPACT İstanbul 2019’de konuşmacılar arasında yer alan bazı isimler şöyle:

Ahmet Pura Reklamverenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Asma Shabab IBM iX Dijital Deneyim Danışmanı

Benay Bakışkan Arçelik Pazarlama Tedarik Zinciri Dönüşüm Direktörü

Burcu Civelek Yüce Akbank Genel Müdür Yardımcısı, Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri

Chris Babayode MMA EMEA Bölge Direktörü

Daniel Rieber The Mindful Company Kurucu Ortak

David Llewellyn Apsflyer EMEA Pazarlama Direktörü

Didem Dinçer Başer Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı

Ender Özcan Adjust MENA & Türkiye Satış Direktörü

Emre Alaman HP Türkiye Yönetici Direktörü

Erdem Tolon Kantar Medya Genel Müdür Yardımcısı

Esra Süzme Vodafone Türkiye Marka ve Strateji Direktörü

Fırat Ertem Mr Lama Kurucu Ortak

Hazer Amani Şef

Hilmi Aydın Google Türkiye Genel Müdür Yardımcısı

Levent Erden Next Akademi Başkanı

Stephanie Pilon Adjust Genel Müdür Yardımcısı

Tal Garih Alarka Holding Stratejik Planlama Müdürü

Volkan Biçer AdColony EMEA LATAM Genel Müdürü

Yakup Doğan Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı, Alternatif Dağıtım Kanalları

Yalçın Sezen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı

Zehra Öney Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Başkanı