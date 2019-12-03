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    03.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Mobil POS hamlesi

    Vakıf Katılım, Samsung ve PayCore iş birliği ile hayata geçirdiği MobildePOS uygulaması ile dijital dönüşüm yolculuğunda kamu  bankaları arasında bir ilke imza attı.

    Mobil POS hamlesi

     

    Vakıf Katılım’dan yapılan açıklamaya göre, alışagelmiş standart POS cihazlarına bağlılığı ortadan kaldırarak toplumun ticaret yapan her kesimi tarafından kolayca kullanılabilecek MobildePOS ürününü sunan banka, POS dünyasına yeni bir bakış açısı getirmiş oldu.

    MobildePOS, işletme sahibi ya da yetkilendirdiği çalışanlar tarafından NFC özellikli telefonlarla kolayca kullanılabilecek. Uygulamanın işletme sahibi tarafından yüklenmesinin ardından NFC özellikli cep telefonu istenildiği zaman bir POS cihazına dönüşecek.

    Maliyet düşüyor

    Tüm projelerinde öncelik olarak Türkiye’nin çıkarlarını gözeten Vakıf Katılım, MobildePOS uygulaması ile işletmeleri POS cihazlarına bağlı kalmaktan kurtarmayı hedeflerken, cari açığa da ciddi anlamda destek olacak. Her yıl POS cihazlarına milyonlarca dolar ödenmesini engelleyecek olan MobildePOS uygulaması, yurt dışına döviz çıkışının önüne geçilmesine önemli katkı sunacak.

    Standart POS cihazlarına göre gerek maliyet gerekse kullanım kolaylığı sunan MobildePOS’u taksiciler, e-ticaret firmaları, saha satışı olan işletmeler gibi birçok firma kolaylıkla kullanabilecek. Bu sayede küçük meblağlarla çok sayıda işlem gerçekleştiren ancak kayıt dışı ekonomide yer alan şahıs ve firmalar da MobildePOS ile ekonomik sisteme girerek kayıt dışı işlemlerin azaltılmasında önemli rol oynayacak. 

    MobildePOS ile ayrıca, mevcut POS cihazlarında bulunan cihaz, saha yönetimi, bakım/onarım ve kurulum gibi birçok maliyet de düşmüş olacak.

    2020’de başlayacak

    Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, tüm ürün ve hizmetlerinin dijital anlamda geliştirilmeye açık olduğunu vurguladı.

    Göktaş, farklı teknolojik gelişmelerin yaşandığı çağda yatırımlarını ağırlıklı olarak dijital projeler üzerine yaptıklarını ifade etti.

    Göktaş, “Uygulama ile bir POS cihazının gerçekleştirdiği tüm işlemler yapılabiliyor ve dolayısıyla POS cihazı satın alma mecburiyetinin önüne geçerek; taksici kardeşimizin, esnaf dostumuzun, işletme sahiplerimizin masraflarını bir nebze de olsa azaltmış olmak bizleri mutlu ediyor” diye belirtti.

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