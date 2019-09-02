Mobil PTT aracı ile 5 milyon işlem

PTT AŞ’nin yeniden yapılanması ve dönüşüm politikalarının gereği olarak yeni hizmetler uygulamaya konuluyor. Bu kapsamda, ‘PTT Her Yerde’ sloganıyla müşterilerin taleplerinin yerinde karşılanması, hizmetlerin etkin ve hızlı bir şekilde sunulabilmesi amacıyla PTT şubelerinin olmadığı yerlerde kullanılmak üzere Mobil PTT uygulaması 2016 yılında başlatıldı. Deprem, sel gibi doğal afet durumları ile fuar, açılış, ulusal ve/veya uluslararası gösteri ve toplantılarda acil ihtiyaç duyulan yerlerde de kullanılan söz konusu uygulama için 158 Mobil PTT aracı tahsisi yapıldı.

Bu araçlardan 55 büyük tipin tamamında,103 küçük tip aracın ise 101’inde ATM cihazı üzerinden bankacılık hizmeti veriliyor.