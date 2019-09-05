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    HaberlerEkonomi‘Mobil takip’ ile sokaklar ışıl ışıl
    05.09.2019 - 07:50| MİTHAT YURDAKUL Ankara

    ‘Mobil takip’ ile sokaklar ışıl ışıl

    Yanmayan sokak lambalarının onarılması için geliştirilen telefon uygulamasıyla 6 ayda 166 bin lamba onarıldı. Telefonlara indirilen, “Aydınlatma Mobil Takip Uygulaması” ile yanmayan sokak lambalarının fotoğrafları çekilerek elektrik dağıtım şirketine gönderildi, ihbarı alan dağıtım şirketi ise arızayı 24 saat içerisinde onararak sokak lambalarını yanar hale getirdi.

    ‘Mobil takip’ ile sokaklar ışıl ışıl

    Kamuoyunda “çek-gönder-aydınlat” olarak bilinen, “Aydınlatma Mobil Takip Uygulaması”nda yanmayan sokak lambaları tespit edilip onarılarak tekrar yanmaya başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in talimatıyla yanmayan sokak lambalarının hızla onarılması için geliştirilen uygulamayla 6 ayda 166 bin lamba onarıldı. Türkiye’nin dört bir yanındaki sokak lambaları ortalama 11 saatte tekrar kullanılmaya başlandı. Telefonlara ücretsiz olarak indirilen uygulamayla yanmayan sokak lambalarının fotoğrafları çekilerek ilgili elektrik dağıtım şirketine gönderildi. Yine uygulama üzerinden ihbarı alan dağıtım şirketi ise arızayı 24 saat içerisinde onararak sokak lambalarını yanar hale getirdi. Sadece 6 ayda sisteme yaklaşık 167 bin ihbar geldi. Bu ihbarların yüzde 99’undan fazlası ise başarılı şekilde onarılarak yaklaşık 166 bin sokak lambası vatandaşların kullanımına sunuldu.

    Para cezası veriliyor

    Uygulama ile arızaların 24 saat içerisinde giderilmesi hedeflenmişti. İlk 6 aylık dönemde lambalar ortalama 11 saatte yani hedeflenen süreden çok daha kısa bir zaman içerisinde onarıldı. Temel amacı sokak lambalarını sürekli çalışır hale getirmek olan uygulamayla Türkiye’nin her bölgesinden vatandaşların gönderdikleri ihbarlara anında müdahale ediliyor. Türkiye’de faaliyet gösteren 21 elektrik dağıtım şirketinin görev sahalarında gerçekleştirilen onarım çalışmaları zamanında yapılmadığında ise şirketler para cezası alıyor. Şirket arızayı 24 saat içerisinde gidermemişse cezalı duruma düşüyor.

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