Mobil uygulama pazarı 450 milyar $’a ulaştı

Bu sene pazar hacmi 450 milyar dolara ulaştı. Türkiye’de de 1.5 milyar dolarlık bir hacim var” dedi.



Dijital pazarlama profesyonelleri, mobil uygulama dünyası ve teknoloji meraklılarını İstanbul’da bir araya getiren mobil uygulama fuarı Mobilefest, kapılarını açtı.



Dünyada 8’inciyiz



Etkinliğin açılışında konuşan Varank, “Mobil uygulamaları indirme ve kullanmada sekizinci ülkeyiz. 2016’da 40 milyon olan mobil internet kullanıcı sayısı, bu senenin ilk yarısında 61 milyona ulaştı” dedi. Türk milletinin teknolojiye çok meraklı olduğunu dile getiren Varank, fakat kullanılan uygulamaların yüzde 14’ünün yerli olduğunu aktardı.



500 bin yazılımcı



Varank, “Biz istiyoruz ki, ülkemizdeki herkes bu işlere daha çok kafa yorsun. Türkiye’nin gittikçe büyüyen bu pazarda, vazgeçilmez bir aktör olmasının önünde hiçbir engel yok.” dedi.



Varank, “Bu alandaki yetenek havuzumuzu genişletip, en az 500 bin yazılımcı sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. Yazılım geliştirmenin maliyeti, bu işin getirisiyle karşılaştırdığınızda neredeyse devede kulak kalıyor. Ürettiğiniz yazılımı, küresel piyasalara sunmanın önünde de neredeyse hiçbir engel yok. Mal ve hizmet ihraç ederken, kotasyonlar, gümrükler, standartlarla uğraşırken yazılım alanında böyle sınırlamalarla karşılaşmıyorsunuz. Yazılımcı olmayı itibarlı bir kariyer haline getirmek istiyoruz” dedi.