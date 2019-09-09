Mobilya sektöründen 1 milyar dolarlık hedef

Çin’in Türkiye’deki doğrudan yatırımları 2018 sonu itibariyle 1.66 milyar dolara ulaştı. Çin’in Ankara Büyükelçisi Deng Li, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 50’nci yılı olan 2021’de bunu iki katına çıkarmayı istediklerini söyledi. Çin’in önemli bir pazar olduğunu ve iki ülke arasında sıcak ilişkiler bulunduğunu dile getiren İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, Çin’e 2023 yılında 1 milyar dolarlık mobilya satmayı planladıklarını ifade etti.

“Sektör için Çin pazarı önem arz ediyor”

Çin ile işbirliğini hedefler doğrultusunda arttırmak için çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyleyen Güleç, 8 – 11 Eylül tarihleri arasında CIFF Shanghai Mobilya Fuarı’nda olacaklarını kaydetti.

Güleç, ülke ekonomisi için katma değerli ürünler geliştirmek ve hedef pazarlardan olan Çin’de daha fazla yer almak için Ar-Ge destekli inovasyona önem verdiklerini ifade etti.

CIFF Shanghai Fuarı sayesinde Çin pazarına direkt erişim sağlamanın ötesinde, yeni ve büyük alıcılarla dirsek teması kurma fırsatı yakalayacaklarını belirten Güleç, doğru bir stratejiyle Çin’e sanılandan çok daha fazla mobilya satacaklarına inandıklarını kaydetti. Başkan Güleç, Türk tasarım mobilyalarının Çin’de beğenildiğini de sözlerine ekledi.