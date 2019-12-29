Mobilyacı ‘müjde’ bekliyor

Bu müjdenin ne olabileceğinin sorulması üzerine Güleç, bir süre önce yapılan KDV indirimlerinden sonra oranın tekrar yüzde 18’e yükseldiğini belirterek şöyle dedi:



“KDV indirimi olmazsa olmaz. Milli gelir 10 bin dolar iken yüzde 18 KDV, bütün ürünler için yüksek, yüzde 10’da sabitlenmeli. Milli gelir 25 bin doları geçsin, KDV de yüzde 18 olsun.”



Fuar çadıra taştı



İstanbul’daki fuar alanlarına sığamadıklarını, 21-26 Ocak arasında gerçekleştirilecek İMOB’da da aynı sorunu yaşadıklarını, dışarıda kalan firmalar için bir de çadır kuracaklarını anlatan Güleç, “Daha geniş bir fuar alanına ihtiyaç var. Bu da bizim için müjde olur” dedi. Güleç 50 ülkeden firmaların katılacağı fuara 150 bin ziyaretçi beklediklerini, burada 2 milyar dolarlık iş hacmi oluşacağını kaydetti.



Düşük faiz talebi



Kamu bankalarının konut faizini yüzde 0.79 çekmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Güleç, “Mobilya için de benzer bir uygulama olabilir. Bu konuda bakanlık yönlendirmesi olmalı” dedi.



Bir işveren olarak asgari ücreti düşük bulduğunu belirten Güleç, “Asgari ücret artmalı ama içindeki vergiler kademeli olarak düşürülmeli” diye konuştu.