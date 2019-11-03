BİST98.463-0,01EURO6,390,19USD5,720,08ALTIN278,090,06
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiMobilyada ihracat fırsatı
    03.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Mobilyada ihracat fırsatı

    Dünyada 200 milyar dolarlık bir pazara dönüşen mobilya, ev tekstili ve dekorasyon sektörü, İstanbul Mobilya, Ev Tekstili, Tasarım, Dekorasyon ve Aydınlatma Fuarı’nda (CNR İMOB OBJET) buluşuyor.

    Mobilyada ihracat fırsatı

    Pozitif Fuarcılık tarafından KOSGEB’in desteğiyle organize edilen fuar, 5-10 Kasım’da CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açacak. Fuarda 100’ü aşkın ülkeden profesyonel alıcı 500’ün üzerindeki marka ile buluşacak.


    40 bin metrekarelik alanda yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlayacak olan fuarda lüks ve tasarım mobilyalardan ev tekstiline, züccaciye ve aksesuardan uyku ürünlerine, halı ve kilimden aydınlatmaya kadar 500’ü aşkın markanın ürünleri sergilenecek.

    6 bin yabancı ziyaretçi

    Dünya ticaretine yön veren katılımcı firmaların kendileri için özel hazırlanan B2B alanında global ticaretin gelişmesine katkı sağlayacakları fuarda, aralarında İtalya, Almanya, Avusturya, İsviçre, Rusya, ABD, Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin de bulunduğu 100’ü aşkın ülkeden sektör profesyoneli ağırlanacak. 300’ü VIP olmak üzere 6 bin yabancı ziyaretçinin katılacağı fuarı 50 binin üzerinde profesyonel alıcının ziyaret etmesi bekleniyor.

    Arnavutköy'de yangın! Bölgeye ekipler sevk edildi...Arnavutköy'de bir binada çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Metin Altıok Şiir Ödülü Gökçenur Ç.’nin

    Metin Altıok Şiir Ödülü Gökçenur Ç.’nin

    Atatürk’ü andı

    Atatürk’ü andı

    TBMM’den armut ve patates müjdesi

    TBMM’den armut ve patates müjdesi
    ‘Türkiye, kimsenin DAEŞ mensubunun oteli değil’

    ‘Türkiye, kimsenin DAEŞ mensubunun oteli değil’

    Sıradaki Haber