Mobilyada ihracat fırsatı

Pozitif Fuarcılık tarafından KOSGEB’in desteğiyle organize edilen fuar, 5-10 Kasım’da CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açacak. Fuarda 100’ü aşkın ülkeden profesyonel alıcı 500’ün üzerindeki marka ile buluşacak.



40 bin metrekarelik alanda yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlayacak olan fuarda lüks ve tasarım mobilyalardan ev tekstiline, züccaciye ve aksesuardan uyku ürünlerine, halı ve kilimden aydınlatmaya kadar 500’ü aşkın markanın ürünleri sergilenecek.



6 bin yabancı ziyaretçi



Dünya ticaretine yön veren katılımcı firmaların kendileri için özel hazırlanan B2B alanında global ticaretin gelişmesine katkı sağlayacakları fuarda, aralarında İtalya, Almanya, Avusturya, İsviçre, Rusya, ABD, Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin de bulunduğu 100’ü aşkın ülkeden sektör profesyoneli ağırlanacak. 300’ü VIP olmak üzere 6 bin yabancı ziyaretçinin katılacağı fuarı 50 binin üzerinde profesyonel alıcının ziyaret etmesi bekleniyor.