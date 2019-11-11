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    Haberler Ekonomi HaberleriModada adres İstanbul
    11.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Modada adres İstanbul

    Abiye, Gelinlik, Damatlık ve Moda Fuarı - CNR Fashionist, modaya yön veren sektör profesyonelleri 19 - 21 Kasım’da buluşturacak.

    Modada adres İstanbul

    İstanbul Fuarcılık AŞ tarafından, Osmanbey Tekstilci İşadamları Derneği (OTİAD) iş birliği ve KOSGEB desteğiyle düzenlenen fuar, CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

    Farklı model ve renk seçenekleriyle abiye, gelinlik, damatlık, takım elbise ve şık giysilerde son model tasarımların görebileceği fuarda, yerli ve yabancı 100’ün üzerinde firmanın 500’den fazla markasının 10 binlerce ürünü sergilenecek. Fuara 15 bin ziyaretçinin katılması bekleniyor.

    70 ülkeden katılım

    CNR Fashionist, 70 ülkeden 800 kişilik alım heyetini de ağırlayacak. ABD, Avrasya, Ortadoğu, Uzak Doğu ve Kuzey Afrika’dan profesyonel alıcıların beklendiği fuarın global ticaretin yanı sıra iç pazara da katkı sağlaması hedefleniyor.

    Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün potansiyelini ortaya  çıkararak 2 milyar dolarlık ihracat kapısının aralanması bekleniyor.

    Canlı yayında gösterici vuruldu!Hong Kong'da aylardır devam eden protestolarda, bir polisin göstericiyi silahla vurduğu anlar canlı yayında olan bir kamera tarafından kaydedildi.
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