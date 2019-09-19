Modanisa.com sitesi Turquality kapsamında

Uluslararası markalaşma potansiyeli olan Türk şirketlerinin, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayan program, desteklenen markalar aracılığıyla olumlu Türk Malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesini amaçlıyor. Program kapsamında, ilk kez bir online alışveriş sitesi, bu programa katılmaya hak kazandı.



Modanisa CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Türe, bir alışveriş platformu olarak 850’den fazla üretici, marka ve tasarımcıyı uluslararası pazara açtıklarını belirterek, “Biz bir platform olarak dünya markası olurken, taşıdığımız markalardan da en az beşinin dünya markasına dönüşmesinin hayalini kuruyoruz” dedi.



Türe, “Bugün 850’den fazla tedarikçimiz var. Bu girişimcilerin yüzde 80’i kadın. 5 kıtada 135 ülkeye kargo gönderiyoruz. Aylık 16 milyon, yıllık 200 milyonun üzerinde ziyaretçiye ulaşıyoruz. Yayınlarımızı Türkçe, Arapça, İngilizce, Fransızca ve Almanca gerçekleştiriyoruz. Turquality Destek Programı’na kabul edilmemiz, Türkiye’yi dünyada muhafazakar modanın merkezlerinden birisi yapma hedefimize bizi bir adım daha yaklaştıracak” dedi.