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    HaberlerEkonomiMoldova TürkAkım'dan gaz almak istiyor
    20.08.2019 - 13:27| AA

    Moldova TürkAkım'dan gaz almak istiyor

    Moldova Ekonomi ve Altyapı Bakanı Vadim Brınzan, TürkAkım doğal gaz boru hattı projesi üzerinden gaz almak için Rus enerji şirketi Gazprom ile görüştüklerini bildirdi.

    Moldova TürkAkım'dan gaz almak istiyor

    Brınzan, Moldova’nın başkenti Kişinev'de gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl Gazprom ile imzaladıkları doğal gaz alım anlaşmasının bu yıl sona ereceğini belirtti.

    TürkAkım projesinden doğal gaz ithal etmek istediklerini dile getiren Brınzan, "TürkAkım’dan gaz almak için Gazprom'la görüşüyoruz." dedi.

    Ukrayna, Romanya, Bulgaristan ve Moldova arasında bir istişare platformu oluşturmak istediklerini ifade eden Brınzan, "TürkAkım’ın teknik ve ekonomik açılarını değerlendirmek istiyoruz. Avrupa Komisyonu söz konusu platformun arabulucusu olacak." diye konuştu.

    Rus gazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğal gaz boru hattı, her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak.

     

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