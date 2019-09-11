Mondihome’un hedefi global oyuncu olmak

Şirketin yeni dönem stratejilerinin açıklandığı basın toplantısında konuşan Ertekin, dünya arenasında tüm ülkelerde tüketicilerin erişebileceği, dünyanın en önemli oyuncularından birisi olmak için var güçle çalıştıklarını söyledi.

Logo yenilendi

Ertekin, “Belirlediğimiz hedeflerde çok ciddi mesafeler aldık, alt yapımızı her geçen gün daha güçlendiriyoruz. 2023 vizyonu dahilinde ihracat sorumluluğumuzu en önemli programımız haline getirdik. Yenilenen logosu, kurumsal kimliği ve vizyonu ile Mondihome yurt içi ve yurt dışında global hedeflerimizi gerçekleştirmede en önemli markalarımızdan olacak” dedi.

Mobilya alanında yaklaşık 1 milyon metrekare üretim alanı ile dünyanın en büyük entegre tesislerinden birine sahip olduklarını belirten Ertekin, şöyle konuştu:

“Cumhuriyetimizin 100. Yıl hedefleri doğrultusunda, iş dünyasına pek çok kapı açarken, aynı zamanda sorumluluk da getiriyor. Markalaşma alanında sektörde ilkleri gerçekleştiren Boydak Holding, Mondihome markasının yeni kurumsal kimliği ve stratejileriyle; tüketicilerine yenilikleri ulaştırmaya devam edecek.”

Grubun lokomotifi

İstihdam açısından grupta lokomotifin mobilya olduğunu belirten Ertekin, şöyle konuştu:

“Sanayi ve yatırım yolculuğumuza devam ediyoruz, bir yandan faaliyet gösterdiği sektörlerde yepyeni başarılara koşarken, diğer yandan en tecrübeli olduğumuz mobilya alanında, lider kimliğiyle yurt içinde ve yurt dışında her yıl milyonlarca tüketiciye ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Yeni enerjisi ile Mondihome da bu büyük yapı içerisinde daima önde koşarak gruba ve sektöre katkısını artırarak yoluna devam edecek.”