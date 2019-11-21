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    HaberlerEkonomi HaberleriMoody's, Almanya'nın bankacılık sistemi görünümünü "negatife" çevirdi
    21.11.2019 - 13:05 | | AA

    Moody's, Almanya'nın bankacılık sistemi görünümünü "negatife" çevirdi

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Almanya'nın bankacılık sistemi görünümünü "durağandan" "negatife" çevirdi.

    Moody's, Almanya'nın bankacılık sistemi görünümünü "negatife" çevirdi

    Moody's'ten yapılan açıklamada, Almanya'nın bankacılık sistemi görünümünün, düşük faiz ortamının bankaların karlılığını ve genel kredibilitesini zayıflatacağı beklentisiyle "durağandan" "negatife" çevrildiği belirtildi.

    Gelecek dönemde bankaların zayıf kalan karlılıklarının net faiz gelirlerinin düşmesiyle daha da gerileyeceği ve düşük faiz ortamında maliyetleri karşılamak için bankaların zor durumda kalacağı aktarılan açıklamada, Almanya'da büyümenin yavaşlayan küresel ticaretin etkisiyle 2019'da yüzde 0,6 ve 2020'de yüzde 1 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.

    Açıklamada, zayıf kalan küresel ticaret görünümünün, Almanya'nın ana endüstrileri olan otomotiv, kimya ve imalat için olumsuz görünüme neden olduğu vurgulandı.

    "Bankaların karlılığı daha da kötüleşti"

    Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) dün yayımlanan Avro Bölgesi'ne ilişkin "Finansal İstikrar Değerlendirme" raporunda da yüksek finansal risk alma, bankaların karlılığındaki yavaşlama belirtileri ve yüksek borç seviyesinin Avro Bölgesi'nde yaşanan en büyük zorluklar arasında gösterildiği bildirildi.

    Raporda, Avro Bölgesi bankalarının karlılık görünümlerinin ılımlı bir beklentiye rağmen daha da kötüleştiği ancak net faiz, ücret ve komisyon gelirlerindeki artışın devam ettiği belirtildi.

    Uzun süredir aşırı düşük ECB faiz oranlarının ülkede tasarruf sahiplerinin gelirlerini baltaladığını ve ECB politikasının zengin Kuzey Avrupa ülkelerinden daha fakir Güney Avrupa ülkelerine refahı yeniden dağıttığını savunan Almanya'daki bazı ekonomistler de ECB politikalarını eleştirmeye devam ediyor.

     

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