Moody's ve Fitch, Arjantin'in kredi notunu indirdi

Moody's'den yapılan açıklamaya göre, Ülkenin kredi notu 'B2'den 'Caa2'ye düşürüldü. Kredi notunun görünümü 'Negatif' olarak belirlendi.
Fitch, 19 Ağustos'taki not indiriminin ardından bir kez daha notu aşağı çekti. Fitch'in açıklamasında kredi notunun 'CCC'den 'RD'ye indirildiği belirtildi.
S&P 29 Ağustos'ta yaptığı açıklamada notu 'SD' seviyesine çektiğini açıkladı. 30 Ağustos tarihli açıklamasında ise notu 'CCC-'ye çıkardığını bildirdi.
Üsküdar ve Maltepe'de trafik kazaları: 3 yaralıÜsküdar'da virajı alamayan sürücü motosikletiyle refüje çarpıp devrildi. Kazada motosikletteki 2 kişi yaralandı. Aynı dakikalarda Maltepe'de meydana gelen kazada ise otomobil yol ayrımındaki tabela direğine çarptı. Kazada sürücü yaralandı.