Moody's ve Fitch, Arjantin'in kredi notunu indirdi

Moody's'den yapılan açıklamaya göre, Ülkenin kredi notu 'B2'den 'Caa2'ye düşürüldü. Kredi notunun görünümü 'Negatif' olarak belirlendi.

Fitch, 19 Ağustos'taki not indiriminin ardından bir kez daha notu aşağı çekti. Fitch'in açıklamasında kredi notunun 'CCC'den 'RD'ye indirildiği belirtildi.

S&P 29 Ağustos'ta yaptığı açıklamada notu 'SD' seviyesine çektiğini açıkladı. 30 Ağustos tarihli açıklamasında ise notu 'CCC-'ye çıkardığını bildirdi.