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    HaberlerEkonomiMoody's'den Thomas Cook açıklaması
    26.09.2019 - 08:10 |

    Moody's'den Thomas Cook açıklaması

    Dünyanın önde gelen turizm, seyahat şirketlerinden Thomas Cook'un iflasının etkilerini değerlendiren Moody's, bu iflasın Türk bankaları için ciddi bir etkisinin olmayacağını vurguladı.

    Moody's'den Thomas Cook açıklaması

    Thomas Cook'un Türkiye'de ciddi operasyonları olduğunu, ancak bu operasyonların Türkiye'nin büyük ve çeşitlendirilmiş turizm sektörü içinde göreceli olarak küçük kaldığını belirten Moody's, Thomas Cook'un Türkiye'ye yılda 700 bin turist getirdiğine işaret etti.

    Moody's, Thomas Cook'un iflası sonrasında Türkiye'ye bu turistin akışının başka operatörler tarafından üstlenilmesini beklediklerini de vurguladı.

    Moody's Thomas Cook'un iflasının Bulgaristan, Güney Kıbrıs ve Yunanistan bankalarının kredi notları için negatif olacağını, çünkü Thomas Cook'un çöküşünün bu ülkelerin turizm sektörüne ve diğer ilişkili sektörlere nakit akışını ciddi şekilde zayıflatacağını vurguladı.

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