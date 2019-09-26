Moody's'den Thomas Cook açıklaması

Thomas Cook'un Türkiye'de ciddi operasyonları olduğunu, ancak bu operasyonların Türkiye'nin büyük ve çeşitlendirilmiş turizm sektörü içinde göreceli olarak küçük kaldığını belirten Moody's, Thomas Cook'un Türkiye'ye yılda 700 bin turist getirdiğine işaret etti.

Moody's, Thomas Cook'un iflası sonrasında Türkiye'ye bu turistin akışının başka operatörler tarafından üstlenilmesini beklediklerini de vurguladı.

Moody's Thomas Cook'un iflasının Bulgaristan, Güney Kıbrıs ve Yunanistan bankalarının kredi notları için negatif olacağını, çünkü Thomas Cook'un çöküşünün bu ülkelerin turizm sektörüne ve diğer ilişkili sektörlere nakit akışını ciddi şekilde zayıflatacağını vurguladı.