21.08.2019 - 08:28| EKONOMİ SERVİSİ
Mor patates kazandıracak
Bolu’da geçen nisan ayında ekimi yapılan mor patatesler ilk kez toplandı. Mor patatesler pasta ve börek gibi yiyeceklerin yapımında kullanılabilirken, çeşitli hastalıklarla savaşmada faydalı besin öğeleri içerdiği ifade edildi.
Bolu Belediye Başkan yardımcısı Rasim Özdemir, çiftçilere mor patates üretme eğitimi vereceklerini ifade ederek şunları söyledi:
“Bolu yöresi patates ile anılır. Sarı patatesimiz çok lezzetli bir patatestir. Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak şimdi de mor patatesleri çıkarttık. Ekonomik değeri de çok yüksek. Çiftçilerimize eğer bunun üretimi uygun olursa onlara da tavsiye edeceğiz.”
Vitamin değeri ve antioksidan değeri çok yüksek olan mor patates, içerdiği pigmentler ve tadı sayesinde pasta, çikolata ve börek gibi yiyeceklerin yapımında da kullanılabiliyor. Bolu Belediyesi ürettiği mor patates tohumlarını çoğaltarak bu ürünü ticari üretim için çiftçilere önermeyi planlıyor.
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