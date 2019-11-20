BİST107.5290EURO6,340,37USD5,720,42ALTIN271,170,55
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi HaberleriMorgan Stanley'den büyüme açıklaması
    20.11.2019 - 08:15 |

    Morgan Stanley'den büyüme açıklaması

    Morgan Stanley'den yapılan açıklamada, "ABD ile Çin arasında ticaret anlaşmasına varılamaz ise büyüme politikaları beklenen etkiyi gösteremezler." denildi.

    Morgan Stanley'den büyüme açıklaması

    Morgan Stanley'in Asya Pasifik yöneticisi Gokul Loraia, giderek daha fazla hükümetin ve merkez bankasının ekonomik büyümeyi artırmaya yönelik tedbirler, politikalar uygulamaya koyduklarını, ancak ABD ile Çin arasında "birinci faz" ticaret anlaşmasına varılamaması halinde bu politika ve tedbirlerin daha az etkili olacaklarını söyledi.

    ABD ile Çin arasında bir ticaret anlaşmasının olmamasının global olarak ekonomik belirsizliğin uzun süre devam etmesi anlamına geleceğini belirten Loraia, belirsizliğin işletmeleri yatırım ve büyüme planlarını ötelemelerine neden olduğunu ve birçok ülkede yavaşlayan büyümenin altında yatan ana nedenin bu olduğunu ifade etti.

    "Bir ticaret anlaşması ile birlikte uygulanan politikalar sadece politikadan çok daha etkili olur" diye konuşan Loraia, "Eğer bir ticaret anlaşması yapılmaz ise parasal veya mali politikaların etkinlikleri çok daha düşük olur" dedi.

    Kadıköy’de korkutan patlama anı kamerada!Kadıköy’de bir inşaatta başlayan yangın park halindeki lüks cipe sıçradı. Alevlere teslim olan cip bir anda bomba gibi patladı. Patlamanın etkisiyle alevler metrelerce yükselirken vatandaşlar büyük panik yaşadı. Alev alev yanan cipin patladığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    5 metre yükseklikten beton zemine çakıldı!

    5 metre yükseklikten beton zemine çakıldı!

    Şans Topu çekilişi saat kaçta başlıyor? 962. Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanır?

    Şans Topu çekilişi saat kaçta başlıyor? 962. Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanır?

    Önce eve kilitlediler, sonra ormana götürdüler!

    Önce eve kilitlediler, sonra ormana götürdüler!

    Dehşeti anlattı! Kaçırıp zincirle bağladılar ve...

    Dehşeti anlattı! Kaçırıp zincirle bağladılar ve...

    Sıradaki Haber