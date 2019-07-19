Motorlu kuryeler sigorta istiyor

Hayatın her alanında her gün onlarca motorlu kurye görüyoruz. E-ticaretin son yıllarda ön plana çıkmasıyla kuryelerin sayısı da artıyor. Günlük çalışan kuryelerin en büyük sorunlarından biri ise bazı firmaların sigorta yapmaması.

Günlük çalışan kuryeler en az 100 lira kazanıyor. Son olarak Yemeksepeti’nin Edis ve Büşra Develi ile kurye teslimatı için bir işbirliği yapmıştı. Biz de motorlu kuryelerle, sorunlarını konuştuk. Motorlu kuryelerin hayatı pek de kolay değil. Her gün trafik, yüksek katlı binalarda asansör olmaması, teslim sürelerine yetişememe gibi sorunlarla boğuşuyorlar.

Yetişme telaşı

Online’dan yapılan alışveriş ya da yemek siparişlerinde yaşanan sorunların en başında yanlış ürün ya da zamanında teslim edilmemesi yer alıyor. Trafik nedeniyle siparişleri bazen zamanında götüremediklerini söyleyen motorlu kuryeler, müşterilerin bu konuda anlayışlı olmasını istiyor. Aylık maaşları 2 bin 500 - 5 bin lira arasında değiştiğini söyleyen kuryeler semtlere göre bahşiş miktarının değiştiğini söylüyor. Kuryeler için birkaç dernek olsa da yemek siparişi dağıtan kuryeleri tek bir çatıda toplayan dernek bulunmuyor.

Pizza şirketinde kuryelik yapan Ahmet Kepek, hava yağmurlu olduğunda bile müşterilerin siparişleri daha hızlı getirilmesini istediğini belirtti. Kepek, “Sipariş belli bir süreyi geçince ücret vermek istemiyorlar. Bu konuda zorluk çekiyoruz” dedi. Nizamettin Aslan ise, çift iş yaptıklarını söyleyerek, “Günlük işçilik yaparken sigorta yapmıyorlar. İşverenlerin bu konuda hassas davranmalarını istiyoruz. Trafik nedeniyle siparişler gecikebiliyor, müşterilerden anlayış bekliyoruz” dedi.

Mustafa Yılmaz ise, trafikte ticari taksilerin çok fazla sıkıştırdıklarını söyledi. Her restoranın belli bir sürede çalıştığını ve yoğunluktan dolayı ürünler yetişmeyince müşterilerin azarladığını kaydeden Yılmaz, “İnternet siparişlerinde tahmini teslimat süreleri sorun oluyor” dedi. Maaşlarının iyi olduğunu söyleyen Yılmaz, 2 bin 500 - 5 bin lira arasında maaş aldıklarını ve bunun da çalışma saatlerine göre değiştiğini ifade etti.

İsmini vermek istemeyen bir kurye ise, “Yüksek katlı binalarda asansör olmaması sorun oluyor. Bazen müşteri sipariş verip telefonunu kapatıyor, gidince ulaşamıyoruz” dedi.

Kurye Serkan Balaman, gidilen yere göre bahşiş miktarlarının değiştiğini ve bahşişlerin kendilerine kaldığını söyledi.

Motor fiyatları 6 bin ile 15 bin, kask fiyatları ise 200 - 1000 lira arasında değişiyor.

Kurye olmak isteyene ipucu

18 yaşını doldurmuş ve A2 eğitimi almış herkes motorlu kurye olabilir. Fakat motorlu kurye olmak isteyen kişinin verilen adresteki yeri kolaylıkla bulabilmesi için bölgedeki sokakları çok iyi bilmesi gerekiyor. Öte yandan kuryelik yapacak kişilerin fiziksel sağlık sorunlarının da olmaması lazım. Ayrıca kuryelerin, müşterilerle birebir iletişimde olacakları için, diksiyonlarının düzgün olması gerekiyor.

Tüketici şikayetleri

Alıcıların evde olmasına rağmen ‘geldik sizi bulamadık’ mesajı almaları.

Kuryenin belirtilen sürede gelmemesi.

Yanlış ürün teslim etme.

Bahşiş verilmediğinde kuryecilerin ters davranması.

Yemeğin soğuk gelmesi.

Kuryelerin karttan iki kere çekim yapması.

Siparişlerin eksik gelmesi.

Günde 5 milyon km

Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği (KARİD) Başkanı Aslan Kut, kuryelerin günlük toplam mesafe erişiminin 5 milyon kilometre olduğunu söyledi. Özel sektörde 100 bini aşkın istihdam sağlandığını kaydeden Kut, günlük adres ziyaretinin 7.5 milyon adet olduğunu belirtti. Kut, “Pazarın gelişimi ile kurye hizmeti veren şirketler insan kaynağını geliştirmeye, teknoloji alt yapısını güçlendirmeye başladı” dedi.