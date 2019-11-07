Motorlu Taşıtlar Vergisine zam gelecek mi? 2020 yılı MTV tutarı ne kadar olacak?

2020 yılı için geri sayım sürerken bir taraftanda yeni yılda vergi ve harç ücretlerine yapılacak olan zamlarda konuşulmaya başlandı. Ekim ayı Enflasyon oranı % 8,5 olarak açıklanırken yeniden değerlendirme oranı ise % 22,58 olarak açıklanmış bu durum yılbaşından itibaren uygulanırsa Motorlu Taşıtlar Vergisi, Ehliyet, Pasaport harçları gibi birtakım vergilerinde bu oranda artacağı duyurulmuştu. Peki Motorlu Taşıtlar Vergisi 2020 yılında zamnlanacak mı? 2020 MTV tutarı ne kadar olacak?

MEHMET ALİ BERBER YALANLADI

Motorlu Taşıtlar Vergisine yeni yılda % 22,58 oranında zam yapılacağı haberleri Hazine ve Maliye Bakanlığı Basın Müşaviri Mehmet Ali Berber tarafından yalanlandı. 2020 MTV ücretlerine şu anda herhangi bir zam olmadığı yapılacak olan yeni zam ve düzenlemenin ise olursa Aralık ayı içerisinde gerçekleştirileceğini takipçilerine duyurdu.