MTV 2020 ne kadar oldu? MTV ödeme tarihleri, MTV hesaplama, MTV sorgulama ekranı

Motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) 2020 yılında uygulanacak yeniden değerleme belirlendi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 2019 yılı için tespit edilen değerleme oranı, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun verdiği yetkiye dayanılarak 2020'de MTV tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 12 olarak yeniden belirlendi.

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor. MTV zam oranları yeni yılda ne kadar oldu? 2020 yılına girilmesiyle birlikte yapılan MTV zammı da merakla araştırılıyor. Peki, MTV ödeme tarihleri ne zaman? İşte yeni yılda uygulanacak MTV oranları.

MTV HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Eğer aracın tescil tarihi 01/01/2018 tarihinden önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV ödeniyor. 01/01/2018 ve sonrasında ilk tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre vergilendirme yapılıyor.

(01/01/2018 öncesi tescil)

Otomobil: 1-3 yaş, 0-1300 cc aralığı, 2019 MTV’si: 861 lira, 2020 MTV’si: 964 lira

Otomobil: 1-3 yaş, 1301-1600 cc aralığı, 2019 MTV’si: 1499 lira, 2020 MTV’si: 1679 lira

Otomobil: 1-3 yaş, 1601-1800 cc aralığı, 2019 MTV’si: 2647 lira, 2020 MTV’si: 2763 lira

1-3 yaş, 1801-2000 cc aralığı, 2019 MTV’si: 4170 lira, 2020 MTV’si: 4670 lira

4-6 yaş, 0-1300 cc aralığı, 2019 MTV’si: 600 lira, 2020 MTV’si: 672 lira

4-6 yaş, 1301-1600 cc aralığı, 2019 MTV’si: 1124 lira, 2020 MTV’si: 1259 lira

4-6 yaş, 1601-1800 cc aralığı, 2019 MTV’si: 2068 lira, 2020 MTV’si: 2316 lira

4-6 yaş, 1801-2000 cc aralığı, 2019 MTV’si: 3211 lira, 2020 MTV’si: 3596 lira

Otomobil: 7-11 yaş, 0-1300 cc aralığı, 2019 MTV’si: 336 lira, 2020 MTV’si: 376 lira

Otomobil: 7-11 yaş, 1301-1600 cc aralığı, 2019 MTV’si: 652 lira, 2020 MTV’si: 730 lira

Otomobil: 7-11 yaş, 1601-1800 cc aralığı, 2019 MTV’si: 1218 lira, 2020 MTV’si: 1364 lira

MTV ÖDEME NE ZAMAN ? MTV SORGULAMA NASIL YAPILIR?

MTV ödemeleri yılda iki kez olarak uygulanıyor. Ocak ve Temmuz ayında yapılan MTV ödemeleri elektronik ortamda ödenebiliyor. MTV ödemelerini e-Devlet aracılığıyla ya da GİB internet sitesi üzerinden sorgulama ve ödemeniz mümkün.

Yılın ilk Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Ocak ayı içerisinde yatırılacak.