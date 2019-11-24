‘Mühendislikte kız öğrenciler artmalı’

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ve iş dünyasından pek çok ismin katıldığı ödül törenine konuşan Emine Erdoğan şunları söyledi:



3 bin kadın başvurdu



“Geleceği Yazan Kadınlar projesine artan ilgi, kadınlarımızın, gelecek için söyleyecek çok sözü olduğunun bir göstergesi. 3 bine yakın kadınımız başvurmuş. Başvuranların birbirinden harika fikirleri var. Fikri olan, kendine güvenen her kadın, dünyanın geleceğine katkıda bulunabileceğini görüyor. Önemli olan, hayalleri inançla harmanlamayı başarmaktır. Umuyorum, ülkemizin tüm kurumları, kadın zekasını işlerine katmada yarışır hale gelir. Teknoloji dediğimizde akla önce erkekler geliyor. Erkekler bu alanın kurucusu, kadınlar ise tüketicisi gibi bir algı var. Oysa parlak fikirlerin ve icat etmenin cinsiyeti yoktur. Bizi, dünyada kadın ruhunun daha etkin olacağı bir gelecek bekliyor.”



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Kadınlar dijital dünyada daha etkin girişimciler olmalı” derken, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da, “Kadınların yüksek teknoloji üreticisi olmalarını bekliyoruz” şeklinde konuştu.



TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kadınlara seslendiği konuşmasında şunları söyledi:



Aklın cinsiyeti yok



“Hayal kurun, azmedin, çalışın. Hayallerinizin takipçisi olun. Evlatlarınızı ve özellikle kızlarınızı muhakkak okutun. Onları girişimci olmaya özendirin. Aklın, başarının, ekonominin cinsiyeti olmaz.” Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da, “Türkiye ekonomik olarak yukarı çıkmak için teknolojiyi kullanmak zorunda. Bu amaçla Geleceği Yazan Kadınlar projesini tasarladık” dedi.



Ödüller sahibini buldu





Geleceği Yazan Kadınlar’da 2019’un birincileri, Look adlı proje ile Şahika Betül Yaylı ve Eda Nur Ersu oldu. İkinciliği Gamze Hatice Bilen, Derya Uzmay Okutan ve Hazal Çelik’ten oluşan ekibin Engelsiz Ulaşı-n projesi alırken, üçüncülük ödülü de DIGI-TAR projesi ile Büşra Göral’ın oldu. Ayşe Sena Kayalı ise Deniz Temizleme Aracı projesi ile Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü. Kazananlara, ödülleri Emine Erdoğan tarafından verildi.



Geleceği Yazan Kadınlar’a bu yıl 1600 kadın başvurdu. 141 proje il finalinde, 55 proje yarı finalde yarıştı. Finale kalan 10 proje özgün ve ticari fikirler arasından belirlendi.



Yarışmaya bugüne dek 3 bin kadın başvurdu. 1500 kadın, tüm eğitimleri tamamladı. 2017’de 18, 2019’da 24 kadının projesi hayata geçti.