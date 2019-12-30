Müjde! Yeni yılda kamuda iş kapıları açılıyor

Yeni yılda öğretmenden hemşireye, doktordan emniyet görevlisine, din görevlisinden eczacıya kadar binlerce kişiye kamuda iş kapısı açılacak. İlk adımda 60 bin personel alımı öngörülürken, ihtiyaca göre bu sayı artacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararnameye göre 2020'de 16 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Bu kapsamda 6 bin 676 doktor, 8 bin 288 uzman doktor işbaşı yapacak. Emniyet Genel Müdürlüğü de üniversite mezunu 7 bin polis, 8 bin de bekçi alacak. Gelecek yıl başında 20 bin sözleşmeli öğretmen alınırken, bu sayı ihtiyaca göre artırılacak.

SAĞLIKTA 16 BİN SÖZLEŞMELİ

Yeni yılda yüzde 5'lik büyümeyle istihdam oranlarında iyileşme beklenirken iş arayanlara hem özel sektör hem de kamuda fırsat kapıları açılacak. Toplam 1 milyon 52 bin istihdam yaratılması öngörülürken, işsizlik oranının da yüzde 11.8'e gerilemesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı kararıyla 2020 yılında sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı da dün belirlendi. Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 1 Ocak'tan itibaren 16 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Buna göre, istihdam edilecek 16 bin sözleşmeli sağlık personelinden 6 bin 676'sı doktor, 8 bin 288'i uzman doktor olacak. Bu kapsamda, 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olmak üzere istihdam edilecek hizmet birimleri arasında halk sağlığı laboratuvarı ilçe sağlık müdürlüğü, toplum sağlığı merkezi, hastaneler, sağlık evleri bulunuyor. Bine yakın da diş doktoru, diyetisyen, ebe, psikolog, hemşire, sağlık memuru, sağlık teknikeri alınacak.

20 BİN ÖĞRETMEN ALINACAK

Gelecek yıl 20 bin sözleşmeli öğretmen alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nca açıklanan takvime göre 6-10 Ocak'taki ön başvuruların ardından adayların sözlü sınava alacakları sınav merkezleri 21 Ocak'ta ilan edilecek. Sözlü sınavlar 5-22 Şubat'ta yapılacak, sonuçlar 25 Şubat'ta açıklanacak. Atama tercihleri 9-13 Mart'ta alınacak, sonuçları ise 18 Mart'ta duyurulacak. Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana başvuruda bulunabilecek. En çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 3 bin 7 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 836 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi, bin 731 kontenjanla İngilizce öğretmenliği oldu.

PTT 2023'E KADAR 55 BİN KİŞİ ALACAK

PTT Genel müdürlüğü postacıdan bankacıya 2023 yılına kadar 55 bin personel alımı gerçekleştirmesi bekleniyor. Zırhlı aracın güvenliğini sağlayacak olan güvenlik görevlisi kadrosu için lise, operasyon görevlisi kadrosu için başvuru yapacak olan adaylarda ise ortaokul mezunu olma şartı aranacak.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL SORUNU DA ÇÖZÜLÜYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından kadro, maaş ve sosyal güvencesi bulunmayan 10 bine yakın süreli sözleşmeli personelin (SSP) de sorunu çözülüyor. Makyöz, kuaför, senarist, animasyon yazan 10 bin SSP'li de 2020'de sosyal haklarına kavuşuyor. Devlet Opera ve Bale, Devlet Tiyatroları, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Sinema Genel Müdürlüğü çalışanı yılbaşından itibaren sözleşmelerini imzalayacak. Düzenlemeyle mağdur sanatçı kalmayacak. Bu kapsamdaki çalışanların sigortaları 30 gün üzerinden yatacak, kıdem tazminatları birikecek ve izin hakları olacak. Aynı zamanda 16 bakanlıktaki SSP'li personelin de sorunları çözülecek. Atılacak imzalarla bu kapsamda çalışanlar sözleşmeli personel haline geliyor.

ÜNİVERSİTE MEZUNU 7 BİN POLİS 8 BİN BEKÇİ

Polis memuru ve bekçi alımlarına gelecek yıl da devam edecek. Gelecek yıl üniversite mezunu 7 bin polis memuru, 8 bin de bekçi alınacak. Toplam 500 özel harekât kadın memuru, 2 bin komiser yardımcısı alım süreci de devam ediyor. Gelecek 6 yıllık dönemde 17 bin komiser ve 100 binin üzerinde polis memuru ile 20 bine yakın bekçi yetiştirilerek Emniyet'e alınacak.

12 KAMU KURUMU İLANA ÇIKTI

12 kamu kurumu İŞKUR üzerinden KPSS 60, 70 taban puanı şartı ile ve KPSS şartsız olarak binin üzerinde memur alımı yapacak. Yayınlanan ilanlara göre kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren şirketlere İŞKUR aracılığı ile farklı öğrenim düzeylerinden temizlik personeli ve işçi alımı yapılacak. Türkiye İş Kurumu, kamu kurumları ve özel sektörde faaliyet gösteren şirketlere farklı öğrenim düzeylerinde işçi ve temizlik personeli alacak. Bu kapsamda 7 bin 200 vasıflı-vasıfsız, bin 380 temizlik görevlisi işbaşı yapacak.

Sabah