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    HaberlerEkonomi HaberleriMÜSİAD VİZYONER'19 ile Dijital Gelecek
    13.11.2019 - 17:32 |

    MÜSİAD VİZYONER'19 ile Dijital Gelecek

    Dijital Gelecek kavramıyla 20 Kasım 2019 tarihinde üçüncüsünü gerçekleştirilecek MÜSİAD VİZYONER'19, MÜSİAD Genel Merkezi'nde yapılacak.

    MÜSİAD VİZYONER'19 ile Dijital Gelecek

    Milli teknoloji hamlesine yönelik önemli bir adım atarak toplumsal refah artışı ile sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı hedefleyen MÜSİAD, teknolojik bağımsızlık ve katma değerli üretim için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu amaç doğrultusunda düzenlenen VİZYONER’19 zirvesinde, konusunda kanaat önderi olan birçok konuşmacı bir araya gelerek, katılımcılara birçok deneyimi aynı anda yaşatma fırsatı sunacak.

    Türkiye ve dünyadan önde gelen uzman, akademisyen ve iş insanlarının katılımlarıyla gerçekleştirilecek zirvede, güncel teknolojik çalışmalar ve teknolojinin sosyal ve ekonomik değişimleri kapsamlı bir şekilde ele alınarak, Türkiye ve kurumun 2 senelik ekonomik stratejisine doğrudan etki edecek.

    MÜSİAD tarafından 3. kez düzenlenecek olan VİZYONER’19 Zirvesi, ilham verici konuşmacıları ve panelistleri ile bu yılki teması olan “Dijital Gelecek’’ hakkında katılımcılarına geniş bir çerçeve çizecek.

    MÜSİAD VİZYONER’19 İcra Kurulu Başkanı Muhammet Ali Özeken ve İcra Kurulu Üyelerinin ev sahipliğinden basın toplantısı 20 Kasım 2019 Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

    MÜSİAD VİZYONER19 ile Dijital Gelecek

    270 kilometre gelip akrabasına kurşun yağdırdıKocaeli’nin Başiskele ilçesinde, Bülent Y.’nin aracına pompalı tüfekle 8 el ateş ettikten sonra kaçan Ahmet Y., polise teslim oldu. Ahmet Y., emniyetteki ifadesinde, Bülent Y.’nin damadının dayısı olduğunu ve eşi N.Y. ile gönül ilişkisi içerisinde olduğunu öne sürerek, Manisa Akhisar’da eşini döverek hastanelik ettikten sonra Başiskele’ye gelerek olayı gerçekleştirdiğini söyledi.
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