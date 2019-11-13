MÜSİAD VİZYONER'19 ile Dijital Gelecek

Milli teknoloji hamlesine yönelik önemli bir adım atarak toplumsal refah artışı ile sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı hedefleyen MÜSİAD, teknolojik bağımsızlık ve katma değerli üretim için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu amaç doğrultusunda düzenlenen VİZYONER’19 zirvesinde, konusunda kanaat önderi olan birçok konuşmacı bir araya gelerek, katılımcılara birçok deneyimi aynı anda yaşatma fırsatı sunacak.

Türkiye ve dünyadan önde gelen uzman, akademisyen ve iş insanlarının katılımlarıyla gerçekleştirilecek zirvede, güncel teknolojik çalışmalar ve teknolojinin sosyal ve ekonomik değişimleri kapsamlı bir şekilde ele alınarak, Türkiye ve kurumun 2 senelik ekonomik stratejisine doğrudan etki edecek.

MÜSİAD tarafından 3. kez düzenlenecek olan VİZYONER’19 Zirvesi, ilham verici konuşmacıları ve panelistleri ile bu yılki teması olan “Dijital Gelecek’’ hakkında katılımcılarına geniş bir çerçeve çizecek.

MÜSİAD VİZYONER’19 İcra Kurulu Başkanı Muhammet Ali Özeken ve İcra Kurulu Üyelerinin ev sahipliğinden basın toplantısı 20 Kasım 2019 Çarşamba günü gerçekleştirilecek.