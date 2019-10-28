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    HaberlerEkonomi Müşteri hizmetine teknoloji kattı, uluslararası ilgi topladı
    28.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Müşteri hizmetine teknoloji kattı, uluslararası ilgi topladı

    Müşteri hizmetine teknoloji kattı, uluslararası ilgi topladı

    Turkcell’in müşterileri için sunduğu hizmetleri geliştirme sürecine teknolojik gelişmeleri dahil etme deneyimi uluslararası alanda ilgi topluyor.
    İspanya’nın Barselona şehrinde 20’ncisi düzenlenen ProcureCon Europe Konferansı’nda konuşan Turkcell Tedarik Zinciri Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Türk, kökten bir dijital dönüşümün şirketlerin ayakta kalması için neden hayati olduğunu ortaya koydu.
    Dünyanın önde gelen şirketlerinden 65 üst düzey yöneticinin sunumlarıyla yer aldığı organizasyonda Türk, tedarik zinciri yönetiminde yapay zeka ve robotik teknoloji kullanımından çarpıcı örnekler verdi.

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