Müteahhitler dünya 2’ncisi

ENR’nin verilerine göre, 2018 yılında uluslararası inşaat pazarının büyüklüğü yüzde 1’lik artışla 482.4 milyar dolardan 487.3 milyar dolara çıktı. Küresel pazarın büyüklüğü, 2012-2014 döneminde ise 500-544 milyar dolar bandında seyretmişti. Listedeki Türk firmalarının toplam pazar payı ise aynı yıl için yüzde 4.6 olarak gerçekleşti.

Türk müteahhitlerinin bölgesel gelirlerdeki payı ana pazarlar olan Orta Doğu’da yüzde 9.7’den yüzde 10.4’e yükselirken, Asya’da yüzde 4’ten yüzde 2.1’e geriledi. Firmaların pazar payı, Afrika’da fazla değişim göstermeyerek yüzde 5.6 olurken, Avrupa’da ise sınırlı artışla yüzde 7’ye ulaştı. Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, bu yıl ocak-temmuz döneminde yurt dışında toplam 5.6 milyar dolar tutarında 130 proje üstlenildiğini bildirerek, “Uluslararası pazardan aldığımız payın 2030’larda yüzde 7’lere, yılda 50 milyar dolar yeni iş tutarına yükselmesini amaçlıyoruz” dedi.