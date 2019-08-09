Mutfak aletinde talep artışı var

GittiGidiyor’un satış verileri, tüketicilerin Kurban Bayramı döneminde kıyma makinesi, derin dondurucu, buzdolabı poşeti ve kahve makinesine gösterdiği yoğun talebi ortaya koydu. Platformun verilerine göre 22 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında geçen yılın aynı dönemine kıyasla buzdolabı poşeti satışlarında tam 4 katlık bir artış yaşanırken, kahve makinesi satışı yüzde 60 yükseldi.

Buzdolabı poşeti

Aynı dönemde gıda ürünlerini her mevsim taze tutan derin dondurucu satışı yüzde 25, kıyma makinesi satışı ise yüzde 20 arttı. GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin, “Özellikle bayram öncesinde derin dondurucu, kıyma makinesi ve kahve makinesi satışları yükselişe geçti. Yiyecekleri kolay muhafaza etmeyi sağlayan buzdolabı poşeti satışlarında 4 kat artış gözlemledik. Son 2 haftada derin dondurucu satışlarının en çok gerçekleştiği iller sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. Kıyma makinesi satışında ise İstanbul, Antalya ve İzmir önde” dedi.