Mutlu son!

Sinemalarda ‘halk günceü’ uygulaması haftada iki güne çıkarılıyor. Sinema biletiyle başka bir ürün satılamayacak, sinema filmleri 5 ay geçmeden dijital patformlarda, 6 ay geçmeden televizyonlarda gösterilemeyecek.



Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca hazırlanan ‘Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’, Resmi Gazete’de yayımlandı.



Yönetmeliğe göre sinema salonu işletmecileri gösterilen filmleri ve bilet fiyatlarını bakanlığa iletecek. Bakanlık, ülke genelinde satılan tüm bilet bilgilerinin eş zamanlı toplandığı uygulamayı sektör paydaşlarının kullanımına açacak. İstatistikler, gelecek öngörülerinde, sektörel planlamada kullanılacak.



Düzenlemeyle reklam süreleri 10 dakikayla sınırlandırılacak. Sinema seyircisinin sinemaya gitme tercihlerini etkileyen fragmanların, film öncesinde en az 3 dakika gösterimi zorunlu olacak.









Büyük kavga çıkmıştı



Yönetmelikte, biletle birlikte başka ürünlerin satılması konusunda sinema salonu işletmecileri ile yapımcılar arasında yaşanan sorunun çözülmesine ilişkin olarak düzenleme yapıldı. Buna göre, gişede ya da online olarak satılan biletlerle birlikte başka bir ürün satılamayacak. Bu konuda sinema işletmecileri ile film yapımcıları arasında sorun çıkmış, bazı film yapımcıları sinema salonlarını boykot ederek filmlerini salonlarda gösterime sokmamıştı.



İndirimli biletler



Sinema salonu işletmecileri, filmin yapımcısı veya dağıtımcısı arasında yapılan sözleşmeler çerçevesinde belirli yaş ve üzeri bileti, engelli bileti, şehit yakını ve gazi bileti, halk günü bileti, internet bileti, kamu meslek grubu bileti, öğrenci bileti ve sabah seansı bileti türlerinde indirim yapabilecek.





Yaş sınıfı değişecek

Çocukların korunması amacıyla uygulanan yaş sınıfları, çocukların fiziki ve psikolojik gelişimleri, uluslararası uygulamalar ve uzman görüşleri çerçevesinde genel izleyici, 6A, 6, 10A, 10, 13A, 13, 16 ve 18 olarak yeniden düzenlendi.



Sinema filmi öncesinde veya arasında gösterilen fragmanların, gösterimi yapılan sinema filmi için belirlenmiş işaret ve ibarelere uygun olması zorunlu olacak. Fragmanlar da sinema filmleri gibi sınıflandırılacak ve aileler çocuk filmlerinde korku filmi fragmanları görmeyecek.



Dijital gösterim 5 ay sonra



Sinema salonlarında ilk kez ticari dolaşıma girecek değerlendirme ve sınıflandırması yapılmış sinema filmleri, gösterime girdiği tarihten itibaren ücretli yayın yapılan kablo, uydu, karasal, internet ve diğer ortamlarda 5 ay geçmeden, ücretsiz yayın yapılan uydu, karasal, internet ve diğer ortamlarda 6 ay geçmeden ticari amaçla yayınlanamayacak veya umuma iletilemeyecek.