14.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
Müze mağazası için kadın tasarımcı yarışı
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve ören yerlerindeki ticari alanların işletme yetkisine sahip Anadolu Kültürel Girişimcilik’in (AKG), Kültür ve Turizm Bakanlığı ’nın desteği ve Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) işbirliğiyle kadın girişimci ve tasarımcılara yönelik başlattığı yarışmanın ikincisi başlıyor.
Anadolu’nun Kadın Gücü adını taşıyan yarışma sonucunda seçilecek ürünler, AKG yetki alanlarındaki müze mağazalarında satışa sunulacak.
Yarışmaya bu yıl 15 Ekim 2019 - 10 Ocak 2020 arasında www.anadolununkadingucu.com adresinden başvuru yapılabilecek.
Kültürel Girişimcilik İcra Kurulu Başkanı İ. Halil Korkmaz, “Amacımız kadın üretici ve tasarımcı sayısını artırmak” dedi.