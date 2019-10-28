Nakit ve kartta başa başa doğru

Türkiye genç nüfusuyla hem teknolojiyi seviyor, hem de büyük bir potansiyele sahip. Şu anda Türkiye’deki tüketici harcamalarının yüzde 40’ı kartla yapılıyor, yüzde 60’ında ise nakit kullanılıyor. Yani başa baş seviyesine doğru bir gidişat var. Bir karşılaştırma olarak İngiltere’deki kartlı harcamalar yaklaşık yüzde 55 seviyesinde.

Plastiği aşan çok!

Türkiye’de kartlı harcamaların yüzde 17’ye yakını ise ‘online’. Bunun da yarısı cep telefonlarından yapılıyor. Online kartlı harcamaların 3 yıl içinde neredeyse ikiye katlanması bekleniyor.

Çağlayan’ın verdiği bilgiye göre, Türk tüketicisinin yüzde 41’inde kredi kartı, yüzde 70’inde ise banka kartı var. Bankaların günlük faiz ödeyen hesaplarının yaygınlaşmasıyla banka kartı bir ödeme aracı olarak giderek daha fazla kullanılıyor.

Banka kartlarının (debit) toplam harcamalardaki payı işlem adedi olarak yüzde 35. Ciro olarak ise yüzde 12. Debit en çok taksitsiz alışverişlerde, ayrıca restoran ve kafelerde kullanılıyor. Ancak bakkal, market ve restoranlarda kart kullanımı düşük. Buralarda nakit yerine banka kartı kullanılması hedefleniyor. Bu arada Türkiye’de 550 bin kişi ise plastik kartları da geride bırakarak ödeme için NFC’li cep telefonu kullanıyor.

Türkiye’de ekonominin hareketlendiği, harcamaların son dönemde arttığı bilgisini veren Çağlayan, Türkiye’ye özel çözümlerle hızlı bir büyüme kaydettiklerini de anlattı.

İnternet alışverişinde dijital cüzdan işlevi gören MasterPass’in kullanımını kolaylaştıran sistemin dünyada ‘Türk reçetesi’ olarak yayıldığını anlatan Çağlayan, bilet ya da ulaşım kartı yerine, temassız kredi ve banka kartları ile seyahat imkânı sunan Toplu Taşımada Temassız Mastercard uygulamasının Türkiye’de 16 şehre ulaştığını söyledi.

Alman iyi harcıyor!

Türkiye bu yıl turizmde rekora koşarken, Mastercard’ın verilerine göre Türkiye’de yabancı kartlarla yapılan harcamalar 2019’un ilk çeyreğinde, 2018 yılına göre yüzde 76 arttı ve 18.5 milyar TL’ye ulaştı.

Türkiye’de en çok harcama yapanlar Almanya (harcamalardaki payı yüzde 19), Hollanda (yüzde 10), İngiltere (yüzde 8), Rusya (yüzde 8) ve Suudi Arabistan (yüzde 7) oldu. Kart başına ortalama harcama ise 650 dolar olarak gerçekleşti. Kişi başına Almanlar 740 dolar, Hollandalılar 657 dolar, İngilizler 602 dolar ve Ruslar 390 dolar harcadı.