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    HaberlerEkonomiNakitsiz dünyaya en yakın Türkiye
    22.09.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Nakitsiz dünyaya en yakın Türkiye

    ING Grubu’nun yeni araştırması Türkiye’nin dijital bankacılıkta sahip olduğu potansiyelin Avrupa ve ABD ortalamasının üzerinde olduğunu ortaya koydu. ING Uluslararası Araştırmalar kapsamında açıklanan Yeni Teknolojiler Raporu’nu yayınlandı. Her yıl IPSOS tarafından Türkiye’nin de içinde bulunduğu 13 Avrupa ülkesine ek olarak ABD ve Avusturalya’dan toplam yaklaşık 15 bin kişi ile internet ortamında gerçekleştirilen araştırma, yeni teknolojilerin geleceğine dair önemli bilgiler sunuyor.

    Nakitsiz dünyaya en yakın Türkiye

    ABD’de yüzde 18

    Rapora göre araştırmaya katılan ülkeler toplamında sadece yüzde 22’lik bir kesimi nakit para olmayan bir dünyayı tercih edebileceğini söylerken, Türkiye yüzde 46 ile nakitsiz bir dünyayı en çok tercih edeceğini belirten ülke olarak öne çıktı.

    Bu tercihi belirtenlerin oranı ABD’de yüzde 18, İngiltere’de yüzde 20, Almanya’da ise yüzde 16 oldu.

    Türkiye’deki katılımcılar arasında yaş yükseldikçe ve eğitim düzeyi arttıkça nakite olan bağlılık daha da düşmekte, nakitsiz bir dünyayı tercih etme oranı arttı. Çalışanların, çalışmayanlara ve emeklilere göre, erkeklerin de kadınlara göre daha yüksek oranda ‘kart’ı tercih ettiği ortaya çıktı.

    Nakitsiz dünyaya en yakın Türkiye

    Para borca lazım

    Araştırmaya katılanlara hangi durumlarda ne şekilde ödeme yapmayı tercih ettikleri de soruldu. Katılımcılar çoğunlukla kahve ve yemek ödemelerinde, toplu taşımada, taksi veya cepte taşımak için nakit tercih ettiğini söyledi. Önemli bir oran da arkadaş ve aileye borç verirken nakit tercih ettiğini belirtti.

     

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