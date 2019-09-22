Nakitsiz dünyaya en yakın Türkiye

ABD’de yüzde 18

Rapora göre araştırmaya katılan ülkeler toplamında sadece yüzde 22’lik bir kesimi nakit para olmayan bir dünyayı tercih edebileceğini söylerken, Türkiye yüzde 46 ile nakitsiz bir dünyayı en çok tercih edeceğini belirten ülke olarak öne çıktı.

Bu tercihi belirtenlerin oranı ABD’de yüzde 18, İngiltere’de yüzde 20, Almanya’da ise yüzde 16 oldu.

Türkiye’deki katılımcılar arasında yaş yükseldikçe ve eğitim düzeyi arttıkça nakite olan bağlılık daha da düşmekte, nakitsiz bir dünyayı tercih etme oranı arttı. Çalışanların, çalışmayanlara ve emeklilere göre, erkeklerin de kadınlara göre daha yüksek oranda ‘kart’ı tercih ettiği ortaya çıktı.

Para borca lazım

Araştırmaya katılanlara hangi durumlarda ne şekilde ödeme yapmayı tercih ettikleri de soruldu. Katılımcılar çoğunlukla kahve ve yemek ödemelerinde, toplu taşımada, taksi veya cepte taşımak için nakit tercih ettiğini söyledi. Önemli bir oran da arkadaş ve aileye borç verirken nakit tercih ettiğini belirtti.