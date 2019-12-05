Nakitsiz topluma temassız dönüşüm

“Alışverişlere baktığımızda banka kartlarının yeterli kullanılmadığı görülüyor. Bu demek oluyor ki banka kartları alışverişte kullanılmaya başlanırsa nakitsiz topluma ulaşabiliriz. Gelişmiş pazarlarda tüketici harcamalarının yüzde 55’i elektronik ödemelerle yapılıyor. Türkiye’de 230 milyon kart mevcut. Ancak önemli olan nüfusun ne kadarına ulaşıldığı.”

Markette nakitle

Market ve restoranlarda nakit kullanımının hala yüksek olduğunu belirten Cağlayan, “Marketlerde kart kullanım oranı sadece yüzde 22. Buradaki ödevimiz ağırlıklı nakit kullanımı olan alanları karta yani elektronik ödemelere dahil edebilmek” dedi. Çağlayan, şöyle konuştu:

“Bu dönüşüm için en uygun ürün gerek hızı gerek güvenliği ile temassız kartlar. Biz Mastercard olarak 15 şehirde toplu taşımada temassız kart kullanımını başlatarak önemli adımı attık. Bunun için ciddi bir yatırım yaptık ve sonuçlara baktığımızda da memnun edici oranlar görüyoruz. Şu anda Türkiye’deki temassız işlemlerin yüzde 7’si ulaşımdan geliyor. Toplam temassız özelliğine sahip Mastercard kredi kartı oranı yüzde 61, banka kartı ise yüzde 32. Dolayısıyla, banka kartlarının POS’ta kullanımı arttıkça hem ulaşımda hem tüm alanlarda temassız oranları artacak.”