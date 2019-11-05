Nar bereketi

Türkiye, geçen yıl 538 bin tonluk nar üretimi gerçekleştirdi. 115 milyon dolarlık 207 bin ton nar ihracatı yapıldı. Bu yıl ise yüzde 10 artışla 125 milyon dolarlık nar ihraç edilmesi öngörülüyor.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği verilerine göre, 2018 yılında Türkiye’den 68 ülkeye nar ihraç edildi. Ocak - Eylül 2019’da nar ihracatında ilk sırada 10 milyon 758 bin dolarla Rusya yer aldı.

5 liradan başlıyor

Rusya’yı 9 milyon 31 bin dolarla Irak ve 3 milyon 997 bin dolarla Almanya izledi. Uzakdoğu’ya nar ihracatı yapma konusunda da çalışmalar gerçekleştiriliyor. Halde kilogram fiyatı 4 - 6 lira arasında satılan nar, perakendede 5 liradan başlayıp 11 liraya kadar çıkıyor.

Rota Uzakdoğu

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, nar üretiminin geçen yıla göre aynı düzeyde seyredeceğini dile getirdi.

Bu yılki hasadın tamamlandığını söyleyen Uçak, şöyle konuştu:

“Ürünün kalitesi çok iyi. Hasat edilen narların bir kısmı sanayiciye verildi sıkmalık ve taneleme olarak kullanmaları için. Bir kısmı da soğuk hava depolarına kaldırıldı.”

Uzakdoğu’da yeni pazarlar oluşturmak istediklerini belirten Uçak, “Gerekli anlaşmaların yapılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Başlattığımız URGE projesinde nar da tanıtımı yapılacak ürün olarak seçilmişti” dedi.

Siirt Nar Üreticileri Birliği Başkanı İzzettin Kurum, Siirt’te yetişen ve bozulmadan 7 - 8 ay saklanabilen ‘zivzik narı’nın sulu yapısı ve iri tanesiyle talep edildiğini ifade etti.

Nar suyu 10 - 20 TL

Nar artık esnafın da ilgisini çekiyor. Tüketici narı meyve olarak yemenin dışında içerek de tüketiyor. Özellikle turistik yerlerde her köşe başında nar suyu satıcılarına rastlamak mümkün. Taze sıkılmış nar sularının bardağı 10 - 20 lira arasında değişen fiyatlardan vatandaşa sunuluyor.

Destekleme bekleniyor

Ürünlerin hızlı toplanması gerektiğini dikkat çeken nar üreticileri, çatlayan narların ‘sıkmalık’ olarak değerlendirildiğini belirtti. Karadeniz’de fındığa verilen destek gibi nara da bir destek verilmesi gerektiğine değinen nar üreticileri, ürünlerin dayanıklılığının pek fazla olmadığını bu nedenle narları 14 - 15 günde kesip depolara göndermeleri gerektiğini söyledi.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, geçen yıl 30 bin dekara yakın üretim olduğunu söyledi. Kökce, şu bilgileri verdi:

“Bu yıl Kumluca’da 10 bin ton üretim bekliyoruz. 5 yıldan bu yana 15 bin dekara yakın düşüş oldu. Çiftçiler hasat zorluğu ve para kazanamadıkları için nar ağaçlarını söküp yerine zeytin ya da başka ürünler dikti. Hasat yapılırken yağmur yağdığında narlar çatlıyor. Çatlayan narlar da meyve suyu yapımında kullanılıyor.”