Narenciyenin kalbi Mersin’de atacak

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, denize kıyısı olan insanların şehri Mersin’de gerçekleştirilecek 7’nci Mersin Uluslararası Narenciye Festivali’ne tüm vatandaşları davet ediyor. Akdeniz’in mavisi ve narenciyenin eşsiz renkleri ile muazzam bir festivale ev sahipliği yapacak olan Mersin, yurt içinden ve yurt dışından tüm ziyaretçileri kentte ağırlamaya hazır. Bu yıl 1-2-3 Kasım’da düzenlenecek olan Uluslararası Narenciye Festivali ile Mersin’in tüm yönleriyle dünyaya ve Türkiye’ye tanıtılması hedefleniyor. Kente özgü limon, portakal, greyfurt ve mandalina gibi narenciye ürünlerinin tanıtımına katkı sunacak festivalde Akdeniz sahil şeridi, narenciye ürünleri ile inşa edilen dev figürlerle süslenecek.

Kentin simgesi ve ortak paydası olan narenciye etrafında bir kez daha kenetlenildiğini belirten Festival İcra Komitesi Başkanı Abdullah Özdemir, festivalin 70 dönümlük bir alanda yapılacağını söyledi. Festival için süslemesi yapılacak olan 30 figür için 100 ton narenciye ürünü kullandıklarını ifade eden Özdemir, “Mersin ilçe sınırları içerisinde 10 traktörler ile çekilen figürlerimiz üç gün boyunca kenti turlayacak. 25 ülkeden 700 folklor gösteri gurubu ile Şili’den, Kolombiya’dan, Meksika’dan, Güney Kore’den yani dünyanın dört bir yanından genç sanatçılar Mersin’e gelecek. Ayrıca beş okulda, 20 bin öğrenciye narenciye dağıtıyoruz” dedi.

TARIMIN VE ÜRETİMİN MERKEZİ

Bereketli topraklarıyla tarımın ve üretimin merkezi olan Mersin için “Tarımın ve narenciyenin kalbi” diyen Başkan Seçer ise, yüzde 25 gibi bir üretim potansiyeline sahip olan Türkiye’de, narenciye üretiminin 5 milyon tona ulaştığını, Mersin ihracatının ise 1.8 milyar dolar civarında olduğunu ve bu rakamın yaklaşık 400 milyon dolar civarının Mersin’de üretilen narenciyeden kaynaklı olduğunu belirtti. Seçer, ziraat kökenli bir belediye başkanı olarak, narenciye üreticilerine ve Mersin’in tarımına katma değer sağlayacak tüm çalışmalarda yer alacağını ifade etti.

‘Tüm halkımızı bekliyoruz’

Mersin Uluslararası Narenciye Festivali’ni, Akdeniz Belediyesi olarak desteklediklerini belirten Başkan Mustafa Gültak, “Türkiye’nin ilk ‘meyve giydirmeli’ festivali olan Narenciye Festivali süresince konserler, yerli ve yabancı dans gruplarının performansları, onlarca şefin sunum yapacağı gastroshowlar, su jeti ve flyboard şampiyonası gibi etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca festival alanı boyunca kurulacak stantlarda farklı sektörlerden Mersinli üreticilerimiz, ürünlerini sergileme ve satışa sunma fırsatı yakalayacak. Mersin narenciyedir, narenciye hayattır! Adnan Menderes Bulvarı’nda sürecek renkli etkinliklere tüm halkımızı davet ediyoruz” diye konuştu.

On binlerce insana istihdam





Narenciyenin Mersin ve Türkiye için önemli bir ürün olduğun vurgulayan Vali Ali İhsan Su, şunları söyledi: “On binlerce insanımıza ilimizde narenciye sektörü istihdam sağlıyor, üreticimiz bundan para kazanıyor. Milyonlarla ifade edilen değerde ihracat gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin yaklaşık 4’te bir narenciye üretimini 1,2 milyon ton ile Mersin olarak tek başımıza gerçekleştiriyoruz. İhracatın da yüzde 37’sini biz gerçekleştiriyoruz. Narenciye istihdam, ihracat demek. Aynı zamanda festivalimiz, 2020’de yapacağımız Turunçgil Kongresi’ne de altyapı oluşturacak.”

Hedef tüketimi artırmak





Turizmin canlandırılmasına destek olacak festivalde üreticilerin stantlarında narenciye temalı el emeği ürünler, yiyecek içecek ve çocuklar için eğlence alanları da yer alacak. Mersin narenciyesini yerel, ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak, narenciye meyvelerinin tüketimini artırmak, marka değerini yükseltmek, narenciyede kapasite artışı ve pazarlama şansını çoğaltıcı etki yaratmak gibi amaçları bulunan festivalin Mersin’in tanıtımına katkı sağlaması amaçlanıyor.