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    04.12.2019 - 13:26 | | AA

    NATO'nun bütçe artırma planı Rusya'da endişe yarattı

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO'nun bütçe artırma planlarından ötürü endişe duyduklarını belirterek, "Ekonomi açısından yıkıcı olan silahlanma yarışına girmeyeceğiz." dedi.

    NATO'nun bütçe artırma planı Rusya'da endişe yarattı

    Peskov, Rusya'nın Soçi kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Londra'da devam eden NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    NATO'nun bütçe artırmaya yönelik planlarına yönelik eleştirilerde bulunan Peskov, "Bu yönde atılan adımlar, ittifakın yayılmacı politikalarına yönelik endişelerimizi teyit ediyor. Bu bizim için endişe yaratıyor." diye konuştu.

    Rusya'nın NATO ile silahlanma yarışına girmeyi planlamadığını belirten Peskov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de daha önce söylediği gibi, ekonomi açısından yıkıcı olan silahlanma yarışına girmeyeceğiz." dedi.

    NATO General Sekreteri Jens Stoltenberg, bir süre önce yaptığı açıklamada, NATO bütçesinin 2024'e kadar 400 milyar dolara çıkacağını söylemişti.

    Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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